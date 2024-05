FC Schalke 04: Klares Bekenntnis! Star schwört S04 die Treue – „Ich bleibe“

Der FC Schalke 04 kann am kommenden Samstag (4. Mai) alles klar machen. Mit einem Auswärtssieg beim Tabellenletzten aus Osnabrück wäre der Klassenerhalt so gut wie sicher. Es wäre das Ende einer insgesamt enttäuschenden Saison.

Neben Marius Müller und Kenan Karaman war Tomas Kalas in dieser Saison einer der konstantesten Spieler beim FC Schalke 04. Der Innenverteidiger ist unter Trainer Karel Gerarets unangefochtener Stammspieler, musste oft die Fehler seiner rotierenden Innenverteidigerkollegen ausbügeln. Was er jetzt verkündet, lässt die Fans jubeln.

FC Schalke 04: Kalas verkündet Schalke-Verbleib!

Gegenüber der „Bild“ sagte der Tscheche zu einem Schalke-Verbleib: „Ja, ich bleibe zu 100 Prozent hier. Im Fußball kann natürlich alles passieren, aber das sehe ich nicht kommen“, so Kalas. Der 30-Jährige kam erst im Sommer ablösefrei vom englischen Zweitligisten Bristol City. Seitdem ist er in der Innenverteidigung des FC Schalke 04 gesetzt und ist aus der Startelf der Königsblauen nicht mehr wegzudenken.

Zu seiner bisherigen Zeit bei den Königsblauen sagt Kalas, der auch schon für den FC Chelsea auflief: „Ich bin glücklich hier, habe meine Position gefunden. Es gibt keinen großen Grund zu gehen, wenn wir in der 2. Liga bleiben.“.

Kalas mit starken Quoten

Besonders auffällig ist die Zweikampfquote des 31-fachen tschechischen Nationalspielers. Kalas gewinnt knapp 71 Prozent seiner Zweikämpfe. Dazu kommt, dass er in seinen 25 Spielen für den S04 erst eine gelbe Karte kassiert hat. Zudem erzielte Kalas auch selbst noch einen Treffer.

Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2025. Ein Verbleib des 30-Jährigen auf Schalke ist also zumindest für die kommende Saison sicher, für die sich Kalas kämpferisch gibt: „Ich glaube, dass wir aktuell eine Form haben, mit der wir in der kommenden Saison in die Top-5 oder Top-6 kommen können“.