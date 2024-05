Ex-Schalke-Coach droht der Karriere-Tiefpunkt – jetzt geht es um alles oder nichts

Einst Hoffnungsträger auf beim FC Schalke 04, dann Meister in der Schweiz – und jetzt Absteiger in die dritte englische Liga? Dieses unrühmliche Schicksal droht an diesem Samstag (4. Mai) Andre Breitenreiter. Der trainiert in England derzeit Huddersfield Town und droht auf seiner Mission krachend zu scheitern.

+++ Paukenschlag um Ouedraogo? „Wir beobachten ihn“ +++

Ein einziges Spiel bleibt dem ehemaligen Schalke-Trainer jetzt noch, um das Wunder zu schaffen. Die Vorraussetzungen sprechen jedoch in keinster Weise dafür. Für Breitenreiter wäre es der vorläufige Karriere-Tiefpunkt.

Ex-Schalke-Trainer am Abgrund

Die Ausgangslage ist bedrohlich, regelrecht erdrückend. Bei nur noch einem ausstehenden Spiel steht Huddersfield Town als Vorletzter mit dem Rücken zur Wand. Breitenreiter und Co. fehlen drei Punkte zum rettenden Ufer. Der Klassenerhalt kann also nur über die Tordifferenz gelingen. Hier müsste seine Mannschaft allerdings 15 Tore Rückstand auf Plymouth Argyle aufholen – es erscheint nahezu unmöglich.

+++ Tillmann schmettert Osnabrück-Idee ab – „Kein integrer Wettbewerb“ +++

Der Weg zur Rettung wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Andre Breitenreiter und Co. am letzten Spieltag (13.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Ipswich Town antritt. Der will gegen das Team des Ex-Schalke-Trainers den direkten Aufstieg in die Premier League klarmachen.

Das (sehr unrealistische) Szenario, damit Huddersfield nicht absteigt, sieht also wie folgt aus: Man selbst gewinnt gegen Ipswich beispielsweise mit 8:0, Plymouth verliert selbst 0:8 – und zeitgleich muss auch Birmingham noch verlieren, damit Huddersfield von Platz 23 auf 21 springt und in der Liga bleibt.

Absturz nicht verhindert

Breitenreiter hatte Huddersfield im Februar mit dem klaren Auftrag übernommen, den schon damals drohenden Abstieg zu verhindern. Damals stand das Team als 20. knapp vor den Abstiegsplätzen. Mit einem Sieg im ersten Spiel nährte der ehemalige Schalke-, Hannover-, und Hoffenheim-Coach die Hoffnungen, dass das klappen könnte.

Doch dann begann die Talfahrt. Aus 13 weiteren Spielen holte er nur noch einen weiteren Sieg heraus. Der Absturz wurde immer heftiger, bis man schließlich auf den Abstiegsrängen landete. Dennoch darf und soll er die Mission am letzten Spieltag zu Ende bringen.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

Ob Breitenreiter im Abstiegsfall trotz Vertrag bis 2026 Trainer bleiben darf, ist ungewiss. Ein Absturz in die dritte Liga hätte für Huddersfield dramatische Konsequenzen.