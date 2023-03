FC Schalke 04: Situation wird einfach nicht besser – ergreift ein Ex-S04-Liebling die Flucht?

Im Sommer 2021 wurde Ahmed Kutucu als Publikumsliebling vom FC Schalke 04 an Basaksehir in die Türkei verkauft. Weil der gebürtige Gelsenkirchener dort nie wirklich glücklich wurde, folgte im letzten Sommer mit der Leihe zum SV Sandhausen die Rückkehr nach Deutschland.

+++ FC Schalke 04: Ex-Keeper unglücklich – kommt es zur S04-Rückkehr? – DerWesten.de +++

Auch in der zweiten Bundesliga schaffte es der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 in dieser Saison jedoch nicht, sich konsequent durchzusetzen. Im Sommer könnte Kutucu die Flucht ergreifen.

FC Schalke 04: Kutucu bei Sandhausen außen vor

Bereits im Januar 2022 ist Ahmed Kutucu auf Leihbasis vom türkischen Klub zum SV Sandhausen gewechselt. Weil „beide Seiten die Leihe fortführen“ wollten, wie es bei der Vorstellung des Stürmers hieß, verlängerten die Sandhäuser die Zusammenarbeit in dieser Saison um ein weiteres Jahr.

Während Kutucu in der letzten Saison in zehn Spielen ein Tor erzielen konnte, kommt der 23-Jährige in dieser Saison auf zwei Tore und eine Vorlage in 16 Spielen. Für eine große Rolle beim Zweitliga-Kellerkind reicht das jedoch nicht. In den letzten fünf Spielen stand der Stürmer lediglich drei Minuten auf dem Platz.

FC Schalke 04: Wie geht es mit Kutucu weiter?

Ein Verbleib von Kutucu über den Sommer hinaus bei Sandhausen ist nicht nur deshalb äußerst unwahrscheinlich. Der SV Sandhausen könnte in die dritte Liga abstürzen, steht mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen auf Platz 17 der Tabelle. Dass der Ex-Schalke-Stürmer auch in der dritten Liga für die Kurpfälzer kickt? Kaum denkbar.

Mehr News:

Ebenso unwahrscheinlich wie ein weiteres Jahr in Sandhausen scheint allerdings auch eine Rückkehr zu Basaksehir. Mit João Figueiredo hat der türkische Klub schließlich einen durchaus treffsicheren Stürmer in ihrem Kader, der sein Können schon öfter auf höherem Niveau unter Beweis gestellt hat, als es Kutucu getan hat.