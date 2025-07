Knallharte Aussagen von S04-Keeper Karius – sie lassen tief blicken

Neue Saison, neue und alte Nummer eins: Loris Karius ist nach seiner Vertragsverlängerung bei S04 zum Stammkeeper von Schalke 04 gemacht worden. Neu-Coach Miron Muslic vertraut dem Routinier voll und ganz. Er soll den Kasten sauber halten und Königsblau von hinten heraus Stabilität verleihen.

Kurz vor dem Saisonstart gegen die Hertha aus Berlin (Freitag, 1. August, 20.30 Uhr) hat der Schlussmann von S04 über die kommende Saison, die zurückliegende Vorbereitung und die letzte Spielzeit gesprochen. Dabei hat er deutliche Worte gefunden.

S04-Profi „haben sich mit zu wenig zufriedengegeben“

Das nennt man mal klare Aussagen! Karius hat in einem „Sky„-Interview über mögliche Fehler in der letzten Saison gesprochen. Dabei hat er herausgestellt, dass die Einstellung des ein oder andere wohl nicht wirklich passend war. Karius kritisierte seine Mitspieler und nahm diese in die Pflicht.

„Was ich am Anfang hier wahrgenommen habe, war, dass manche Spieler sich mit zu wenig zufriedengegeben haben. Ich bin ja erst im Winter gekommen, musste erstmal selbst reinfinden und konnte nicht am Tag eins den Laden umkrempeln. Das ging halt nicht. Aber das war in der letzten Saison einer unserer Probleme, wie wenig manchmal investiert worden ist“, so Karius!

„Da dachte ich mir schon manchmal: ‚Das muss einfach mehr sein.‘ Und der Trainer (Muslic; Anm. d. Red.) fordert dies einfach tagtäglich ein. Dass man an sein Maximum geht und es eben nicht reicht, nur ein bisschen Talent zu haben“, legte der 32-Jährige nach.

Karius mit dickem Muslic-Lob

Mit dem neuen Trainer scheint Karius bestens zurechtzukommen. „Er gibt uns einen klaren Plan mit, stellt uns super ein. Aber klar ist auch: Er braucht die Mannschaft, die für ihn abliefert. Er hat es bis jetzt sehr gut gemacht, ist sehr klar, aber alleine kann er auch kein Spiel gewinnen“, so Karius über Muslic.

Egal, was letzte Saison war, egal wie gut oder schlecht die Vorbereitung lief: Ab Freitag zählt es für Karius und Co. Schalke möchte und muss eine bessere, eine ruhigere Saison als die letzten beiden Jahre spielen. Der Grundstein dafür scheint gelegt. Jetzt liegt es an Muslic, Karius und dem Team, die positiven Eindrücke zu bestätigen und abzuliefern.