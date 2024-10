FC Schalke 04: Nackenschlag! Fimpel schnell zurück auf dem Boden der Tatsachen

Er holte den FC Schalke 04 aus der Krise – jetzt ist Jakob Fimpel zurück in der U23. Doch während er bei den Profis den Turnaround schaffte, steckt sein Regionalliga-Team weiter im tiefsten Loch. Das änderte sich auch mit der Rückkehr des Trainers nicht.

Nach sieben Niederlagen in Folge gab es beim Fimpel-Comeback zwar endlich wieder was Zählbares für die U23 des FC Schalke 04. Ein Remis gegen Kellerkind Gütersloh war dennoch der nächste Nackenschlag.

FC Schalke 04: Fimpel-Comeback geht schief

Nach einem guten Saisonstart ging es für die S04-Amateure steil bergab. Sieben Pleiten in Folge ließen die U23 in den Keller der Regionalliga rauschen. An der Niederlagenserie konnte auch Tomasz Waldoch nichts ändern, der Jakob Fimpel während dessen Profi-Abenteuer vertrat.

Als Fimpel nach dem Geraerts-Aus Schalkes Interimscoach wurde, konnte er dort die Krise vorerst stoppen. In seinen beiden Spielen als Profi-Chefcoach holte er so viele Punkte wie sein Vorgänger in allen sechs Liga-Partien zusammen. Manch einer hätte ihn gerne weiter an der Seitenlinie gesehen. Doch nun ist Kees van Wonderen da und Fimpel zurück bei „seiner“ Knappen-Reserve und wollte den Schwung des Profi-Abenteuers mit in die Regionalliga nehmen.

Schalke-U23 weiter sieglos

Während er machtlos mit ansehen musste, wie sein Team in seiner Abwesenheit auch gegen den MSV Duisburg (1:2) und die Sportfreunde Lotte (1:4) verlor, konnte er auch nach seiner Rückkehr den Bock nicht umstoßen. Das 1:1 gegen den FC Gütersloh war zwar der erste Punktgewinn, aber dennoch viel zu wenig. Im Heimspiel gegen das Kellerkind wollte man, endlich wieder mit Fimpel und Kapitän Tim Albutat, mit einem Sieg endlich für ein Erfolgserlebnis sorgen.

Doch nach der Führung durch Tristan Osmani (59.) wurde dieser Wunsch durch Güterslohs Patrik Twardzik (81.) in der Schlussphase zerstört. Nun muss Jakob Fimpel sein Team wieder aufrichten – wie er es schon bei den Profis des FC Schalke 04 erfolgreich gemacht hat.