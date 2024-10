FC Schalke 04: Neuer Trainer da – was wird jetzt aus DIESEN S04-Juwelen?

Unter Interimstrainer Jakob Fimpel rückten sie überraschend in die Startelf und wussten durchaus zu überzeugen. Sie hatten ihren Anteil daran, dass der FC Schalke 04 vier Punkte aus zwei Spielen holte. Die Rede ist von Taylan Bulut und Max Grüger.

Die beiden Talente haben den Sprung zu den Profis damit endgültig geschafft. Nach dem Trainerwechsel stellen sich die Schalke-Fans nun die Frage: Werden die Eigengewächse Taylan Bulut und Max Grüger auch unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen dabeibleiben? Und welche Rolle werden sie spielen?

FC Schalke 04: Wie geht es für Grüger und Bulut unter van Wonderen weiter?

Das erste deutliche Signal gab es gleich am Montag: Bulut sagte seine geplante Reise zur U19-Nationalmannschaft nach Rücksprache kurzfristig ab (hier mehr!). Er will sich ganz offensichtlich auf Schalke konzentrieren und seine Chance beim neuen Trainer sofort nutzen. Das wird auch van Wonderen sofort wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.

Und auch Max Grüger gehörte natürlich weiterhin zum Team, dass van Wonderen am Montag auf den Trainingsplatz bat. Nach seinen zwei Startelf-Einsätzen gegen Preußen Münster und Hertha BSC wäre alles andere auch eine dicke Überraschung gewesen.

Wie es für die beiden Youngsters unter dem neuen Trainer weitergeht, hängt wohl in erster Linie von ihrer Trainingsleistung ab. Bessere Chancen auf weitere Startelfeinsätze dürfte aber wohl Bulut haben. Der 18-Jährige überzeugte als Innenverteidiger neben Routinier Tomas Kalas auf ganzer Linie.

Große Konkurrenz für Grüger

Für Grüger könnte es nach der Länderspielpause wieder zurück auf die Bank gehen. Das liegt aber in erster Linie daran, dass sich am Montag gleich mehrere S04-Stars zurückmeldeten. Paul Seguin, der unter Ex-Trainer Karel Geraerts eine zentrale Rolle spielte, dürfte auch unter van Wonderen erst einmal gesetzt sein. Und auch Sommer-Neuzugang Janik Bachmann ist wieder fit.

So oder so: Bulut und Grüger haben ihre Chance unter Fimpel genutzt – und das wird auch van Wonderen, der beim 2:2 gegen Hertha BSC im Stadion war, aufgefallen sein. Auch unter dem neuen Coach winkt den Schalke-Juwelen also Einsatzzeit.