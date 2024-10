Neuer Schalke-Trainer gestartet – Juwel-Entscheidung sorgt gleich für Aufsehen

Jetzt ist er da, der neue Trainer des FC Schalke 04: Am Sonntag (6. Oktober) wurde Kees van Wonderen offiziell vorgestellt, einen Tag später bat der Übungsleiter die Profis zum ersten Mal auf den Trainingsplatz.

Etwas überraschend tauchte auch ein Juwel des FC Schalke 04 beim ersten Training unter Trainer Kees van Wonderen auf: Taylan Bulut. Der Innenverteidiger sollte eigentlich auf Länderspielreise sein.

FC Schalke 04: Länderspielreise abgesagt! Bulut bleibt in Gelsenkirchen

Es war voll auf dem Trainingsplatz bei der ersten Einheit unter van Wonderen. Die zuletzt angeschlagenen Paul Seguin, Adrian Gantenbein, Janik Bachman und Felipe Sanchez kehrten zurück. Und auch Steven Noode und Mauro Zalazar, die zuletzt bei der U23 trainierten, waren wieder mit dabei.

+++ FC Schalke 04: Unter den Augen des neuen Trainers – S04-Star greift böse daneben +++

Zur Verwunderung vieler joggte auch Taylan Bulut am Montagmorgen auf den Trainingsplatz. Eigentlich wurde der Verteidiger für die U19-Nationalmannschaft nominiert, wäre in dieser Woche mit dem DFB-Team beim Vier-Nationen-Turnier in Rumänien im Einsatz gewesen.

+++ FC Schalke 04: Van Wonderen vor schwieriger Entscheidung – ist ER sein erstes Opfer? +++

Diese Reise sagte er aber nach Rücksprache mit dem DFB und dem FC Schalke 04 ab. Offensichtlich will Bulut seine Chance nutzen. Unter Interimscoach Jakob Fimpel durfte er zuletzt zweimal von Beginn an ran und machte in der Innenverteidigung neben Tomas Kalas einen starken Job. Damit er auch gleich unter dem neuen Trainer einen guten Eindruck hinterlassen kann, bleibt Bulut in Gelsenkirchen.

Das könnte dich auch interessieren:

Cisse und Hamache fehlen

Nicht mit dabei war Ibrahima Cisse. Der Innenverteidiger folgte der Einladung von Malis Nationaltrainer. Ebenso fehlte Ilyes Hamache krankheitsbedingt. Justin Heekeren und Christopher Antwi-Adjei konnten nur individuell trainieren.