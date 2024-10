FC Schalke 04: Beim Abschiedsspiel – Fimpel richtet emotionale Worte an S04-Stars

Für Jakob Fimpel war die Partie gegen Hertha BSC die Letzte als Interimstrainer des FC Schalke 04. Seine Bilanz kann sich durchaus sehen lassen: Mit vier Punkten aus zwei Spielen hat er dem S04 vorerst etwas Luft in der Tabelle verschafft.

Nun kehrt der 35-Jährige zurück zur Zweitvertretung des FC Schalke 04, während sein Nachfolger bei den Profis schon in den Startlöchern steht. Bei seiner Verabschiedung von den S04-Spielern fand Fimpel nun noch einmal emotionale Worte.

FC Schalke 04: Fimpel macht S04-Profis Mut

Unmittelbar nach dem Hertha-Spiel sagte der Interimscoach noch auf dem Rasen zu seiner versammelten Mannschaft: „Ich danke euch für die zwei Wochen. Danke an alle, dass ihr mir Vertrauen geschenkt habt. Das war eine tolle Erfahrung“, so Fimpel, der seine Zeit bei den Profis offenbar sehr genossen hat.

Des Weiteren fügte der langjährige Schalker Jugendtrainer an: „Wir haben eine Basis. Glaubt an euch, glaubt an euren Fußball, ihr seid besser“, der nach den erfolgreichen Auftritten gegen Münster und Berlin optimistisch auf den weiteren Saisonverlauf des FC Schalke 04 blickt. Für den Trainer selbst geht es nun wieder in die zweite Reihe.

Fimpel mit U23 schon jetzt im Abstiegskampf

Das bedeutet: Abstiegskampf mit der Zweitvertretung des Revierklubs, die Fimpel seit März 2022 trainiert. Nach sieben Pflichtspielniederlagen steht die U23 mittlerweile auf dem 15. Tabellenplatz, der in der Regionalliga West den Abstieg in die Oberliga bedeuten würde. Ein Szenario, das Fimpel und sein Trainerteam verhindern wollen.

Möglicherweise könnte dem 35-Jährigen die zweiwöchige Erfahrung mit den Schalker Profis aber auch eine Menge Rückenwind verleihen – und den könnten er und seine Mannschaft zurzeit gut gebrauchen.