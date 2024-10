FC Schalke 04: Seit Sommer ohne Job – darum war für Kees van Wonderen Schluss in Heerenveen

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Trainer. Nach dem Aus von Karel Geraerts und zwei Wochen mit Interimscoach Jakob Fimpel übernimmt Kees van Wonderen bei Königsblau. Ein Name, der vielen Fans nicht geläufig sein dürfte.

Seit Sommer war künftige Coach des FC Schalke 04 ohne Job. Zuletzt trainierte er den SC Heerenveen in der Eredivisie. Doch warum war dort nach zwei Jahren Schluss. Eine Seltenheit im Profi-Fußball: Er wählte seinen Abschied frühzeitig selbst.

FC Schalke 04: Van Wonderen ging in Heerenveen freiwillig

Schalke weiß es besser als jeder andere: Geht ein Trainer, hat das meist der Verein entschieden. Als zentrale Figur im Verein ist der Coach meist das erste Opfer, läuft es sportlich nicht mehr rund. Auch Karel Geraerts kann ein Lied davon singen. Noch im Sommer warb S04-Boss Matthias Tillmann bei den Fans um Geduld. Die Fans brachten sie auf, der Klub nicht. Trotz aller Rückendeckung der blauweißen Anhänger wurde der Belgier am 21. September fristlos entlassen. Nun steht auch der Nachfolger fest. Nach dem 2:2 gegen Hertha BSC übernimmt Kees van Wondern den S04.

Der Niederländer arbeitete bereits bei einigen Vereinen in seiner Heimat, zuletzt trainierte er den SC Heerenveen. Im Sommer war nach zwei Jahren Schluss. Doch wie kam es zur Trennung? Eine Seltenheit bei Trainern: Es war eine frühzeitige und einvernehmliche Trennung im Guten.

Trennung schon im März beschlossen

Bereits am 11. März verkündete der Verein: Van Wonderen wird Heerenveen nach der Saison verlassen. Manager Ferry de Haan erklärte: „Wir haben uns kürzlich zusammengesetzt, um über die Zukunft zu sprechen. Es war ein offenes und ehrliches Gespräch, in dem wir zu dem Schluss kamen, dass nicht alle Kriterien erfüllt sind, um die Zusammenarbeit zu verlängern. Ich möchte jedoch betonen, dass die Zusammenarbeit gut war und so bleibt.“

Kees van Wonderen selbst sagte: „Wir waren in den letzten Saisons in einem Prozess, in dem wir die Voraussetzungen für ein Spitzensportumfeld im Verein schaffen und sichern wollten. Ich denke, wir haben hier gute Fortschritte gemacht. Bei meiner Ernennung habe ich gesagt, dass unser Ehrgeiz darin besteht.“ Sein Nachfolger wurde Ex-Superstar Robin van Persie.

Raus mit Applaus und Blumenstrauß – auch wenn die angepeilte Qualifikation für die Meisterschafts-Playoffs verpasst wurde, hegte man beim Abschied keinen Groll auf Kees van Wonderen. Nun startet er nach fast fünf Monaten Erholungsphase beim FC Schalke 04 durch.