FC Schalke 04: Bei Hertha-Spiel erwischt! ER ist der neue S04-Trainer

Bei FC Schalke 04 – Hertha BSC ist Jakob Fimpel noch S04-Coach. Nach dem Spiel übergibt die Übergangs- an die neue Dauer-Lösung. Bereits vor dem Spiel war klar: Ein neuer Mann kommt.

Beim Hertha-Spiel dauerte es nicht lange und der neue Trainer des FC Schalke 04 wurde enthüllt. Er saß bereits in der Loge der S04-Bosse, schaute sich das Zweitliga-Topspiel an und ist laut übereinstimmenden Berichten der Geraerts-Nachfolger.

FC Schalke 04: Kees van Wonderen wird neuer S04-Trainer

Wenige Minuten waren auf Schalke gespielt und die Kameras hatten ihn schon ausfindig gemacht. Kees van Wonderen saß in der Chef-Loge, schaute sich von oben das Spiel an. Schnell gab es keine Zweifel mehr: Er ist der neue Schalke-Trainer.

Wer ist der Mann? Kees van Wonderen ist 55 Jahre alt, Niederländer und trainierte zuletzt zwei Jahre lang den SC Heerenveen in der Eredivisie. Sein Vertrag lief am 30. Juni 2024 aus, seither suchte er eine neue Aufgabe und hat sie nun im Revier gefunden. Auch „Sky“ und „Bild“ berichten übereinstimmend, dass er den S04 morgen von Interimstrainer Jakob Fimpel übernehmen wird.

Erfahren, aber nicht in Deutschland

Im Kandidaten-Profil hatte Ben Manga eigentlich Erfahrung in der 2. Bundesliga stehen. Hier machte er zugunsten von Kees van Wonderen einen Kompromiss, denn der arbeitete bislang ausschließlich in den Niederlanden. An Erfahrung mangelt es ihm angesichts seiner Stationen aber nicht.

Vor Heerenveen trainierte er bereits die Go Ahead Eagles Deventer, war Assistent von Ronald Koeman bei der holländischen Nationalmannschaft und arbeitete als Coach in verschiedenen Bereichen bei VVV Venlo und Twente Enschede. Al Profi verbrachte er den größten Teil seiner Karriere bei Feyenoord Rotterdam.