FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! S04 holt neuen Trainer

Das brutale 3:5 gegen Darmstadt war das Aus für Karel Geraerts – seither sucht der FC Schalke 04 einen neuen Trainer. Spätestens mit dem Sieg in Münster wurde auch Interimscoach Jacob Fimpel eine Option.

Wird die Übergangs- zur Dauerlösung? Nein! Was in den vergangenen Tagen bereits durchsickerte, machte Fimpel nun selbst offiziell: Der FC Schalke 04 holt einen neuen Trainer, der Interimstrainer geht zurück in die U23.

FC Schalke 04 holt neuen Trainer

Er ist ein bodenständiger Kerl, beliebt bei den Fans, kennt Schalke. Er richtete das Team nach dem Darmstadt-Desaster wieder auf, gewann sein Debüt in Münster, baute dabei direkt auf zwei Youngster. Jacob Fimpel war nach dem Geraerts-Aus für 14 Tage als Zwischenlösung eingeplant. In dieser Zeit sammelte er aber so viele Argumente, dass sich die Bosse bald auch mit ihm als Dauerlösung beschäftigen mussten (hier mehr).

Nun ist klar: Daraus wird nichts. Schalke holt einen Externen als neuen Trainer. Fimpel wird nicht bleiben. Er selbst verkündete auf der Pressekonferenz: Das Heimspiel gegen Hertha BSC (Samstag, 5. Oktober, 20.30 Uhr) wird sein letztes an der Seitenlinie der Profis sein.

Jacob Fimpel zurück zur U23

„Es war eine Riesen-Erfahrung für mich. Jeden Tag mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, die Gespräche dazwischen, auch die Geschichte hinter den Spielern zu erfahren, war super interessant“, sagt er und macht damit seinen Abschied offiziell, wie er ursprünglich auch geplant war. „Ich glaube, dass die Spieler und ich ein gutes Gefühl füreinander bekommen haben. Diese Mannschaft ist intakt, wird auch nach mir stabil sein.“

Fimpel stellt noch einmal klar: „Es war von vornherein klar: Es sind diese zwei Wochen, es sind diese beiden Spiele. Das war eine gute Zeit. Es war, wie es in meiner ganzen Karriere bisher war: Ich habe mir erarbeitet, die nächste Stufe zu erreichen. Und das ist sicher auch ein Antrieb für die Zukunft.“ Nun aber, so verkündet er ebenfalls, geht es für ihn zurück in die Regionalliga. Dort wird er, sobald er an den neuen Trainer übergeben hat, wieder die U23 betreuen.