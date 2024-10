FC Schalke 04: Geraerts lässt S04 zappeln – und wird zum Problem bei der Trainersuche

Geraerts ist Geschichte, der FC Schalke 04 sucht wieder einen Trainer. Keine einfache Aufgabe, denn sowohl die sportliche als auch die finanzielle Situation ist angespannt – und schreckt viele Kandidaten ab.

Beim Trainer-Gehalt sind dem klammen Klub die Hände gebunden. Auch, weil Karel Geraerts weiter bezahlt werden muss. Seine Unterschrift beim RSC Anderlecht würde dem FC Schalke 04 immens helfen. Doch Königsblau läuft die Zeit davon.

Kriegt der FC Schalke 04 Geraerts von der Gehaltsliste?

Zwei Trainer gleichzeitig bezahlen – für Schalke nix Neues. Doch immer wieder eine Last, denn den Klub plagen bekanntlich große finanzielle Sorgen. Auch der im September gechasste Karel Geraerts steht weiter auf der Gehaltsliste. 540.000 Euro Jahresgehalt müssen weiter bezahlt werden. Das schränkt auch bei der Suche nach seinem Nachfolger schwer ein.

Ben Manga trägt bei der Trainersuche finanzielle Handschellen. Das dünnt die Kandidatenliste deutlich aus. Wie groß wäre da die Befreiung, wenn Geraerts schnell einen neuen Verein finden würde. Ein Engagement wäre mit einer Auflösung seines Schalke-Vertrags verbunden, Königsblau erlöst. Und siehe da: Ein Interessent ist da.

Geraerts in Anderlecht im Gespräch

Schon kurz vor seiner Entlassung wurde der 42-Jährige beim RSC Anderlecht gehandelt. In Belgien genießt er durch seine Zeit bei Union Saint-Gilloise weiter hohes Ansehen. Als der Rekordmeister seinen Coach Brian Riemer entließ, fiel schnell der Name Karel Geraerts. Doch seither ist es still geworden um die Trainersuche des RSC. Und dem FC Schalke 04 läuft die Zeit davon.

In der Länderspielpause soll der neue Mann anfangen. Kommt es nicht zeitnah zu einer Einigung von Geraerts und Anderlecht, kann Manga nicht mit der Einsparung planen. Auch in Belgien steht nach dem Wochenende eine Länderspielpause an. Eile ist also nicht geboten. Schlecht für S04.