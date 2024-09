Ausgerechnet vor Schalke – Darmstadt: Bericht sorgt für Unruhe – geht Geraerts freiwillig?

Der FC Schalke 04 will endlich Kontinuität auf dem Trainerstuhl. Doch wie all seine Vorgänger in den letzten 15 Jahren steht auch Karel Geraerts nun womöglich kurz vor dem Rauswurf.

Viele nennen das Heimspiel des FC Schalke 04 – Darmstadt 98 schon ein Schicksalsspiel des Trainers. Doch nun sorgt ein Bericht für Wirbel. Geht Karel Geraerts sogar freiwillig?

FC Schalke 04: Karel Geraerts nach Belgien?

Mit dem RSC Anderlecht hat einer der größten Klubs Belgiens kürzlich seinen Trainer rausgeworfen. Bereits nach der ersten Saisonniederlage musste Brian Riemer seinen Hut nehmen. U18-Trainer David Hubert übernahm interimsweise, doch die Suche nach einem Nachfolger läuft schon auf Hochtouren. Schnell soll es gehen. Und eine Shortlist scheint schon durchgesickert.

Die belgische Zeitung „Het Nieuwsblad“ schreibt, dass Anderlecht derzeit über vier Kandidaten diskutiert. Einer davon: Karel Geraerts! Der ist zwar beim FC Schalke 04 unter Vertrag, doch seine brisante Situation dürfte sich längst in seiner Heimat herumgesprochen haben.

Anderlecht schielt auf Geraerts

Geht Geraerts etwa einer Entlassung aus dem Weg, nimmt freiwillig seinen Hut und geht zurück nach Belgien? Klar ist: Dort genießt er nach seiner beeindruckenden Zeit bei Union Saint-Gilloise extrem hohes Ansehen. Dennoch erscheint eine S04-Flucht eher unwahrscheinlich.

Geraerts nutzt jede Gelegenheit klarzumachen, wie viel ihm der Job beim FC Schalke 04 bedeutet, welch große Ehre es ist und dass er sich dem Klub mit Haut und Haaren verschrieben hat. Der schwelende Zoff mit Ben Manga zeigt obendrein, dass er Konfrontationen nicht scheut und bereit ist, zu kämpfen.

Auch der Bericht aus Belgien nennt für den RSC zwei sehr naheliegende Lösungen: Ex-Dänemark-Coach Kasper Hjulmand und den früheren Bochumer Thomas Letsch.