Schalke – Darmstadt: Große Aufregung vor Anpfiff! Mit bitteren Folgen für S04?

Alle Augen sind auf Karel Geraerts gerichtet! Der S04-Coach steht nach dem schwachen Saisonstart mit nur vier Punkten aus fünf Spielen vor dem Spiel Schalke – Darmstadt (Freitag, 20. September, 18.30 Uhr) gehörig unter Druck.

In den vergangenen Tagen haben sich Gerüchte rund um eine mögliche Entlassung des Belgiers gehäuft. Sollte Königsblau die Partie Schalke – Darmstadt nicht gewinnen, wird es richtig eng. Doch nun sorgt ein Bericht für Wirbel – hat Geraerts gar keine Chance mehr, seinen Job zu retten?

Schalke – Darmstadt: Geraerts-Schicksal bereits besiegelt?

Er war der große Hoffnungsträger und letztlich der große Retter in der vergangenen Saison – Geraerts hat den Pottklub in einer prekären Situation übernommen und hatte mit vielen verschiedenen Faktoren zu kämpfen. In der neuen Saison sollte alles besser und alles ruhiger werden. Doch nach fünf Spieltagen ist das absolut nicht der Fall – im Gegenteil.

Denn laut „Sky“ soll Geraerts seinen Job – auch bei einem Sieg gegen die Lilien – wohl kaum retten können. Demnach könne er seinen Rauswurf nur weiter hinauszögern, doch das Tuch zwischen Geraerts und S04-Kaderplaner Ben Manga scheint komplett zerschnitten. Auch, weil Geraerts nach der letzten Saison lange ein Bekenntnis zu S04 vermieden hatte.

++ FC Schalke 04: Hoffnung geplatzt – und jetzt kommt es noch dicker ++

Der Vorstand des S04 soll weiterhin hinter dem Kurs Kontinuität stehen. Fakt ist jedoch auch: Mit Manga steht und fällt alles auf Schalke. Er soll das „neue Schalke“ aufbauen und hat dafür enorm viel Macht über den Verein bekommen. Er selbst kann Geraerts nicht rausschmeißen, doch sollte Manga den Druck auf den Vorstand und den Aufsichtsrat erhöhen, haben Geraerts (und Marc Wilmots) wohl keine Chance mehr.

Wilmots pocht auf Geraerts-Verbleib

Sportdirektor Wilmots hatte nach der 0:2-Pleite in Karlsruhe betont, dass es keine Trainerdiskussion gebe und man weiter hinter Geraerts stehen würde. Doch das scheint wohl nur für ihn zu gelten. Wilmots möchte mit seinem Landsmann weitermachen, weil er überzeugt ist, dass die Entwicklung bei S04 in der Zukunft in die richtige Richtung gehen werde.

Manga sieht das anders und es scheint, als würde der 50-Jährige seinen eigenen Trainer installieren wollen. Das Spiel gegen den SVD hat für Geraerts Endspielcharakter – und auch trotz eines Sieges muss er um seine (langfristige) Zukunft am Berger Feld bangen.