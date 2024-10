FC Schalke 04: Kandidat vom Tisch – nächste Trainer-Option wohl dahin

Die Trainersuche beim FC Schalke 04 wird mehr und mehr zum Spießrutenlauf. Eigentlich hatte man erwartet, dass Ben Manga nach der Entlassung von Karel Geraerts schon einen Ersatz im Köcher hatte. Immerhin soll er schon im Sommer nach Trainerkandidaten gesucht haben.

+++ Schalke 04 und Fernando Torres? Jetzt ist es raus! +++

Aber egal, welcher Name aktuell durch Gelsenkirchen schwirrt – kurz darauf gibt es eine Absage. So steht auch gegen die Hertha aus Berlin Jakob Fimpel an der Seitenlinie des FC Schalke 04 (hier mehr zum Interimscoach lesen)! Längst gibt es Spekulationen, ob das langfristig so bleiben könnte. Diese Idee ist jetzt aber wohl vom Tisch.

FC Schalke 04: Großes Problem bei Fimpel

Das Problem bei Fimpel: Dem eigentlichen U23-Trainer fehlt die entsprechende Lizenz, um die Knappen-Profis langfristig coachen zu dürfen. Zwar besitzt er eine A-Lizenz, die in der Regionalliga ausreicht. Um die 1. Mannschaft allerdings zu coachen, bedarf es der UEFA-Pro-Lizenz.

Lediglich als Interimscoach duldet ihn der europäische Verband straffrei. Würde der FC Schalke 04 ihn dagegen ohne entsprechende Lizenz dauerhaft befördern, könnte eine Strafe von bis zu 100.000 Euro auf den Verein zukommen (hier mehr dazu lesen). Ein Problem für den finanziell weiter geplagten S04.

Fimpel wird es wohl nicht

Ohnehin ist die Fimpel-Idee wohl endgültig vom Tisch. Zumindest berichtet „Sky“-Reporter Dirk große Schlarmann entsprechendes. Er sei sich sicher, dass die Knappen einen Trainer holen werden, „der alle erforderlichen Lizenzen besitzt“, schrieb der Schalke-Experte beim Kurznachrichtendienst „X“.

Auch das könnte dich interessieren:

Damit wäre eine dauerhafte Beförderung Fimpels endgültig vom Tisch und die Rückkehr zur U23 gesetzt. Denn dort wird der 35-Jährige definitiv weitermachen. Auf Schalke hält man große Stücke auf das Trainer-Talent. Mit entsprechender Erfahrung und Lizenzen könnte er vielleicht in ferner Zukunft nochmal oder wieder ein Thema beim FC Schalke 04 werden.