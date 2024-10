FC Schalke 04: Insider packt über Kees van Wonderen aus – so tickt der neue S04-Trainer

Er ist der neue Mann am Ruder des FC Schalke 04 – doch niemand in Gelsenkirchen kennt Kees van Wonderen so richtig. In den Niederlanden ist er ein Name, im Nachbarland noch ziemlich unbekannt.

Wer ist Kees van Wonderen? Und was für einen Typ Trainer hat sich der FC Schalke 04 da ausgesucht? Wir haben mit jemandem gesprochen, der ihn schon seine ganze aktive Karriere begleitete – und ihn auch als Coach genau kennt.

FC Schalke 04: So tickt Trainer Kees van Wonderen

Mit dem Testspiel beim FC Aaarau startet Kees van Wonderen auch an der Seitenlinie des S04 offiziell. Bis zum ersten Pflichtspiel müssen sich die Fans noch länger gedulden. Schon jetzt wollen sie aber wissen, was für einen Trainer ihre Knappen nun haben. Die Go Ahead Eagles und den SC Heerenveen dürften die wenigsten in den letzten Jahren genau verfolgt haben. Entsprechend unbekannt ist van Wonderen bislang auf Schalke und in ganz Deutschland.

Jeroen Kapteijns dagegen kennt ihn bestens. Seit 25 Jahren ist er Sportreporter der größten Zeitung der Niederlande, dem „Telegraaf“. Er war bereits im Stadion, als Kees van Wonderen 2002 als Abwehrchef von Feyenoord Rotterdam gegen den BVB den UEFA-Cup gewann. Der größte Erfolg des Profis, der weder als Spieler noch als Trainer die Niederlande verließ – bis jetzt.

Kees van Wonderen „sehr defensiv ausgerichtet“

Kapteijns blickt zurück: „Er wurde sehr spät Profi, war bereits 22 Jahre alt. Er war schon damals taktisch sehr stark, ein Kämpfer und sehr diszipliniert. Jeder Trainer konnte auf ihn bauen. Er war nie spektakulär, aber immer verlässlich. Ein Teamplayer, der auch Verantwortung übernommen hat.“ Attribute, die schon damals erkennen ließen, dass van Wonderen mal ein guter Trainer werden könnte.

Jeroen Kapteijns (r.), langjähriger Telegraaf-Reporter, kennt Kees van Wonderen genau. Foto: IMAGO/BSR Agency

Doch was für ein Trainer ist Kees van Wonderen? „Er ist sehr defensiv ausgerichtet, fokussiert auf eine gute Organisation“, sagt Jeroen Kapteijns. „Ich glaube, dass er erst einmal nicht verlieren will.“ So behutsam startete auch seine Laufbahn nach der Laufbahn. „Nach seinem Karriere-Ende hatte er erst einmal Abstand vom Fußball genommen“, verrät der Insider. „Nach einigen Jahren kehrte er als Trainer zurück, baute langsam eine Karriere auf. Er war nie ein Selbstdarsteller, stand gerne ein wenig im Hintergrund. Als Cheftrainer geht das natürlich nicht. In die Rolle ist er gewachsen.“

Mit Heerenveen blieb er hinter den Erwartungen zurück

Er startete in der Assistentenrolle bei Twente Enschede, wurde U-Nationaltrainer der Niederlande, wurde Co-Trainer von Bondscoach Ronald Koeman. Dann kam der vielleicht wichtigste Schritt. „Bei den Go Ahead Eagles hatte er eine herausragende Zeit.“ Die machte ihn endgültig zu einem Namen unter den niederländischen Trainer – und brachte ihm den Job beim SC Heerenveen.

„Dort lief es nicht schlecht, nicht so erfolgreich wie erhofft“, konstatiert der „Telegraaf“-Experte. „Die Erwartungen waren höher. Heerenveen wollte um die Europapokal-Plätze mitmischen. Das war ihm nicht gelungen.“ Im Sommer war Schluss (hier die Gründe), nun startet er beim FC Schalke 04 durch.

Auch in Holland werde man nun gespannt beobachten, wie sich Kees van Wonderen bei seiner ersten Auslandsstation macht. Auch dort hat sich längst rumgesprochen: Für seine Geduld ist der Klub aus dem Revier nicht gerade bekannt.