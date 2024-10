Schalke-Fans baff – hier spielen plötzlich SECHS Ex-S04-Stars

Nationalspieler hat der FC Schalke 04 kaum noch – entsprechend wenig gibt es für S04-Fans in der Länderspielpause zu sehen. Doch was ist das?! Unerwartet tauchen am Donnerstagabend gleich sechs (!) ehemalige Schalker im TV auf.

Der Anlass: Das Abschiedsspiel von Lukas Podolski beim 1. FC Köln. Und obwohl sich Effzeh und FC Schalke 04 nicht sonderlich grün sind, spielt dort auch eine ganze Riege früherer Knappen auf.

Schalke-Fans sehen sechs Ex-S04-Stars im TV

Podolski selbst hatte mit Königsblau herzlich wenig am Schlappen. Im Gegenteil: Erst im vergangenen Winter deutete der Weltmeister erneut an, dass er den S04 gar nicht sooooo sympathisch findet. Zu seinem verspäteten Abschied bei seinem Kindheitsklub lud er dennoch einen Haufen Ex-Schalker ein.

Am Donnerstag (Anpfiff 20.45 Uhr) steht allen Kölnern die Gänsepelle hoch, wenn „Poldi“ ein letztes Mal das FC-Trikot überzieht. Beim Abschiedsspiel „FC-Elf“ gegen „Poldis Elf“ mit dabei: Das Who-is-Who der jüngeren Kölner Vergangenheit und der deutschen Nationalmannschaft.

Poldi lädt auch Schalker zum Abschiedsspiel

Erstmals seit langem lässt sich Trainer Jogi Löw wieder an der Seitenlinie blicken, trifft auf seine Weltmeister-Kollegen Hansi Flick, Christoph Kramer, Per Mertesacker, Matthias Ginter, Kevin Großkreutz, Roman Weidenfeller, Erik Durm und Ron-Robert Zieler.

Weitere Mit-Weltmeister: Die Ex-S04-Stars Manuel Neuer und Benedikt Höwedes. Und sie sind beileibe nicht die einzigen früheren Profis des FC Schalke 04. Auch Simon Terodde, Mark Uth, Marco Höger und Christian Clemens spielen mit. Deutlich mehr Schalke-Power, als man bei einem Abschiedsspiel von Podolski meinen würde.

Anschauen kann man sich die Show-Partie auch im Fernsehen. Kurzfristig hat sich ProSieben dazu entschieden, das Spiel zu übertragen.