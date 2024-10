Duisburg: Kommt Poldi-Döner oder nicht? Nicht nur Anwohner haben jetzt Klarheit

Kommt er endlich nach Duisburg oder nicht? Der Poldi-Döner ist seit 2023 endlich auch im Pott vertreten. Seit September ist „Mangal Döner“ in der Nähe des Limbecker Platzes in Essen, bringt Fans und Hungrige des türkischen Fast-Foods auf den Geschmack. Auch aus der Gründungsstadt Köln, Düsseldorf und Mönchengladbach ist der Poldi-Döner nicht mehr wegzudenken.

Im Ruhrgebiet gibt es bislang mit Ausnahme von Essen keine andere Filiale. Noch. Denn eigentlich sollte sich das bald ändern, eine „Mangal Döner“-Filiale auch in Duisburg zu eröffnen. Sogar der genaue Standort wurde festgelegt, als man sich auf den Mercator One am Platz vor dem Hauptbahnhof Duisburg festlegte. Dann herrschte aber Totenstille. Bis jetzt, denn Anwohner und Fans haben endlich Klarheit!

Duisburg: Kommt Poldi-Döner oder nicht?

Das Franchise-Unternehmen „Mangal Döner“ gibt es seit 2018. Vier Jahre nach dem gewonnenen WM-Titel entschied sich Lukas Podolski dazu, einen neuen kulinarischen Weg einzuschlagen. Zunächst machte „Poldi“ gemeinsame Sache mit Kollege Kevin Großkreuz, doch mittlerweile hat er sich allein einen bundesweit bekannten Döner-Konzern erschaffen.

Bislang war von Spätsommer die Rede, wenn es um die Frage ging, wann „Mangal Döner“ in Duisburg eröffnet. Dann sagte eine Sprecherin, dass „Anfang September“ das Zieldatum sei. Doch nichts geschah. DER WESTEN hakte nach, verwies auf noch immer geschlossene Türen. Eine Sprecherin: „Wir müssen uns immer erst vergewissern, dass der Eröffnung wirklich nichts mehr im Wege steht.“

Nicht nur Anwohner haben jetzt Klarheit

Dafür herrscht jetzt endlich Klarheit – denn die „Mangal Döner“-Eröffnung steht bevor: Und zwar schon am Freitag (4. Oktober) um 13 Uhr! Gegenüber DER WESTEN bestätigt die Sprecherin: „Endlich ist es so weot, wir eröffnen endlich die Filiale in Duisburg am 4. Oktober um 13 Uhr.“

Bleibt nur noch die Frage: Wird auch „Poldi“ bei der Eröffnung dabei sein? Podolskis Job beim polnischen Verein Górnik Zabrze lässt da noch Zweifel aufkommen, denn eine Anreise nach Duisburg wäre recht weit. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!