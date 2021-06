FC Schalke 04: Fanliebling droht bitterer Rückschlag

Der Umbruch beim FC Schalke 04 bedeutet nicht nur für den Verein eine komplette Neuorientierung. Auch die zahlreichen Profis, die den Klub jetzt verlassen müssen, stehen teilweise vor einer ungewissen Zukunft.

Für S04-Liebling Sead Kolasinac könnte es bei seiner Rückkehr nach London ganz bitter werden.

FC Schalke 04: Sead Kolasinac droht ein bitterer Rückschlag. Foto: RHR-FOTO/Tim Rehbein/Pool

FC Schalke 04: Fanliebling Kolasinac droht bitteres Szenario

Vor knapp einer Woche hat der FC Schalke 04 offiziell verkündet, was viele Fans schon schweren Herzens geahnt hatten. Neben Klaas-Jan Huntelaar verlässt auch der andere Rückkehrer, Sead Kolasinac, den Verein. Es geht zurück zu seinem ursprünglichen Arbeitsgeber, dem FC Arsenal.

Anfang Januar war Kolasinac unter dem Jubel vieler Schalke-Fans zu seinem Jugendklub zurückgekehrt. Seine Mission, den Abstieg der Knappen zu verhindern, ist allerdings krachend gescheitert.

Die Zukunft von Sead Kolasinac ist ungewiss. Foto: imago images/PA Images

Bei den „Gunners“ steht er nun vor einer riesigen Herausforderung. Der 24-Jährige Kieran Tierney ist, wenn er nicht gerade verletzt ist, als Linksverteidiger beim Londoner Klub gesetzt. Kolasinac konnte zudem mit seinen Leistungen in Blau-Weiß nicht gerade für sich werben.

Dem 27-Jährigen droht also das gleiche bittere Szenario, das er schon vor seiner Rückkehr in den Ruhrpott erleben musste. Unter Arsenal-Coach Mikel Arteta winkt ihm erneut die Reservisten-Rolle. Mehr noch: In sieben von 17 Ligaspielen bei Arsenal wurde er in der vergangenen Saison nicht einmal in den Kader berufen, obwohl er fit gewesen wäre. Möglicherweise ist also nicht mal auf der Bank Platz für den Bosnier.

Muss also ein neuer Verein her? Klar ist: Auch die Interessenten werden nicht gerade Schlange stehen. Von der Nachfrage, die im April kurzzeitig bei Lazio Rom bestanden haben soll, ist mittlerweile nichts mehr zu hören. Es dürfte ein komplizierter Sommer für Kolasinac werden.



Was passiert mit Suat Serdar?

