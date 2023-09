FC Schalke 04: Fan-Liebling sorgt für große Fragezeichen – was ist mit ihm passiert?

Es war diese eine Szene, die Henning Matriciani zum neuen Helden beim FC Schalke 04 machte. Als er vergangene Saison mit einer Monster-Grätsche im Derby den späten Rückstand verhinderte, bebte das Stadion. Manch ein Fan kaufte sich noch an diesem Abend ein Trikot mit der Nummer 41.

Beinahe ein halbes Jahr später fragt man sich immer mehr, was beim Fan-Liebling los ist. Denn Matriciani läuft seiner Kämpferform aus der Rückrunde hinterher. Und das sorgt beim FC Schalke 04 für Fragezeichen.

FC Schalke 04: Matriciani erlebt Fall

Nicht nur wegen des Derbys war Matriciani einer der gefeierten Akteure der vergangenen Rückrunde. Nicht selten editierten die Fans dem Verteidiger den Ballon d’Or in die Hand. Sein Wille, sein Einsatz, seine Grätschen – all das kam auf der Tribüne super an.

++ Später Schock lässt das Fass komplett überlaufen – „Unfassbar dämlich“ ++

Fast sechs Monate nach der Derby-Grätsche ist der 23-Jährige aber das Gesicht, das für ein spätes 1:1 bei Wehen Wiesbaden und damit der nächsten Enttäuschung steht. In der 95. Minute der Nachspielzeit klärte der kurz zuvor eingewechselte Matriciani einen Schuss auf der eigenen Linie. Statt den Ball wegzuschlagen, spielte er ihn aber in die Beine von Max Reinthaler, der dem FC Schalke 04 so spät den Sieg entriss.

Kein Stammplatz mehr

Matriciani hat in diesem Jahr viel erlebt. Auf seinen Aufschwung in der Rückrunde folgte die Nominierung für die U21-Europameisterschaft im Sommer, bei der er immer von Beginn an spielte. Das war auch meist in der Liga unter Thomas Reis der Fall.

Jedoch haben sich die Zeiten geändert. In den ersten fünf Spielen in der zweiten Liga brachte ihn der Coach nur einmal von Anfang an. Wenn er spielt, steht er wie der Rest der Mannschaft neben sich. Zudem hat der gelernte Innenverteidiger seine Position nicht gefunden, weil Reis in ihm eine Allzweck-Waffe sieht.

FC Schalke 04: Wie geht es weiter?

Durfte sich der „Malocher“ bisher eigentlich ausschließlich positive Kommentare von Fan-Seite anhören, sorgen seine Auftritte jetzt für Fragezeichen. Steckt er wie die Mannschaft in der Formkrise, oder hat er in der Bundesliga überperformt?

Weitere Nachrichten kannst du hier nachlesen:

Auf solche Fragen muss der gebürtige Lippstädter nun Antworten liefern. Denn aktuell graben besonders die Fans jeden Stein um, um Gründe für den Misserfolg zu finden. Dass er aktuell nicht wie gewohnt läuft, sorgt für Fragezeichen – und das bittere Gegentor des FC Schalke 04 gegen Wehen Wiesbaden passt da irgendwie ins Bild.