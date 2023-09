Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04: Später Schock lässt das Fass komplett überlaufen – „Unfassbar dämlich“

Es hätte alles so schön sein können! Bis tief in die Nachspielzeit sah es bei Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04 so aus, als könnten die Knappen die Wogen glätten. Ein miserabler Saisonstart hatte für hitzige Diskussionen gesorgt.

Auch gegen Wehen Wiesbaden lieferte der FC Schalke 04 bei Weitem keine Glanzleistung ab, führte aber. Doch es kam wie es kommen musste: Ein später Ausgleich besiegelte den nächsten Nackenschlag – und brachte bei den S04-Fans das Fass zum Überlaufen.

Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04: Stehend K.O.

Mit drei Niederlagen aus vier Spielen war der Bundesliga-Absteiger in die Saison fehlgestartet. Merklich schlug die Stimmung am Berger Feld um. Thomas Reis, letzte Saison der große Heilsbringer, sieht sich plötzlich heftiger Kritik ausgesetzt. Nach dem Gastauftritt gegen den SVWW dürfte sich das kaum ändern.

++ Wehen-Kapitän mit Ekelig-Ansage – S04 droht „Scheiß-Spiel“ ++

Denn erneut vollbrachte die Mannschaft keine Glanzleistung. Dennoch wähnte man sich mit einem 1:0 bereits als Sieger, ehe Henning Matriciani in der 95. Minute Max Reinthaler auf der eigenen Linie anschoss und der Ball zum Ausgleich ins Tor trudelte.

Fans haben es satt

Glück für den S04: Sogar das zweite Gegentor hätte noch fallen können. Nach dem Duell Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04 gehen die Königsblauen mit vier Punkten in die Länderspielpause – viel zu wenig für die eigenen Ambitionen.

Dementsprechend bedient und vor allem sauer waren auch die Knappen-Fans. Auf Twitter entlud sich all der Frust und das Unverständnis über einen erneut dürftigen Auftritt:

„Leute wir müssen es akzeptieren, wir spielen nächstes Jahr wieder 2. Liga.“

„Ihr seid so unfassbar dämlich. Meine Güte ist das schlecht.“

„Versager.“

„Nach dem 1:0 nur noch zu verwalten ist einfach lächerlich gegen so einen Gegner. Ich bin wieder mal richtig bedient. Danke für gar nix!“

„Unfassbar, wie man sich gegen einen Aufsteiger in den letzten Minuten so hinten rein drücken lässt.“

„Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll.“

„Ist das peinlich. Fassungslos.“

Wehen Wiesbaden – FC Schalke 04: Hitzige Wochen

In Ruhe arbeiten kann Schalke in der kommenden Länderspielpause keineswegs. Die Diskussionen gehen weiter, Thomas Reis wird sich erklären müssen. Fakt ist: Es muss schnell die Wende her, sonst entgleitet der Aufstieg früh.