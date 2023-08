FC Schalke 04: Wehen-Kapitän mit Ekelig-Ansage – S04 droht „Scheiß-Spiel“

Schafft der FC Schalke 04 die Wende? Der holprige Saisonstart hat sich bei den Knappen zu einer handfesten Krise entwickelt. Trainer Thomas Reis steht in der Kritik, er und seine Spieler müssen liefern.

Anders ist die Stimmung beim kommenden Gegner Wehen Wiesbaden. Für den Aufsteiger liefen die ersten Spieler besser als erwartet. Gegenüber DER WESTEN verrät Kapitän Sascha Mockenhaupt nun, dass sich der FC Schalke 04 bei der Auswärtsfahrt auf ein ekeliges Spiel einstellen sollte.

FC Schalke 04: Fehlstart vs. Traumstart

Zum Start spielt die 2. Bundesliga verrückt. Während der FC Schalke 04 bisher nur drei Zähler holte, musste sich der SV Wehen als Aufsteiger erst am 4. Spieltag erstmals geschlagen geben. Der Niederlage gegen Nürnberg ging ein turbulentes Spiel mit drei Platzverweisen voraus.

++ Hängepartie beendet – S04 verkündet, worauf alle Fans warten ++

Mit sieben Punkten steht Wehen Wiesbaden derzeit auf Rang sieben. Verändern sich dadurch beim mutmaßlichen Underdog die Ansprüche? Kapitän Sascha Mockenhaupt hat ohnehin andere Zielsetzung als „Hauptsache drin bleiben“, wie er im Interview mit DER WESTEN verrät.

Wehen will ekelig sein

Man dürfe nicht permanent daran denken, Hauptsache irgendwie zu punkten. „Das manifestiert sich negativ im Kopf“, sagt er. Daher gibt er ein anderes, auf den ersten Blick kurios anmutendes Ziel aus.

„Ich möchte am liebsten nach der Saison eine Umfrage bei allen Vereinen machen“, so Mockenhaupt. „Wenn es da heißt: Wehen Wiesbaden, absolut ekelig, kein Bock gehabt, gegen die Mannschaft zu spielen, war ein richtiges Scheiß-Spiel – das sind Sachen, dann bin ich am Ende der Saison happy.“

Warum? Das erklärt er auch. Wenn Wehen Wiesbaden es schaffe, diese eklige Spielweise regelmäßig auf den Platz zu kriegen, dass niemand Lust habe, gegen sie zu spielen, dann werde man im Umkehrschluss auch genug Punkte während der sammeln.

FC Schalke 04: Gegner will Chance nutzen

Wie der Plan gegen Schalke konkret aussehen könnte, verrät Mockenhaupt auch. „Wir müssen schauen, dass wir die Unsicherheit befeuern“, erklärt er und zielt damit auf den schwachen Schalker Start ab.

Auch das ist für dich interessant:

„Je länger es 0:0 steht und je weniger Chancen der Gegner hat, desto unruhiger wird das Publikum. Es werden ja ein paar Auswärtsfans dabei sein“, ist sich Mockenhaupt vor dem Duell mit dem FC Schalke 04 sicher.

Das ganze Interview mit dem SVWW-Kapitän vor dem S04-Spiel kannst du hier lesen >>