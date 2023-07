FC Schalke 04: Große Ehre für Matriciani – diese Auszeichnung spricht Bände

Henning Matriciani hat sich in der vergangenen Saison, vor allem in der Rückrunde, tief in die Herzen der Fans des FC Schalke 04 gespielt – oder eher gekämpft. Der Defensiv-Allrounder ist fast schon Kult und wird von den Anhängern, seinen Mitspielern und den Verantwortlichen enorm geschätzt.

Dass er besonders bei den Fans hoch im Kurs steht, zeigte der Schalke-Tag am vergangenen Sonntag (23. Juli) einmal mehr. Denn dort bekam Matriciani die Auszeichnung für den Spieler der abgelaufenen Saison überreicht. Zu diesem Status wird man beim FC Schalke 04 von den Anhängern gewählt.

FC Schalke 04: Matriciani zum Spieler der Saison gewählt

Die fast schon märchenhafte Geschichte um Matriciani geht weiter und findet mit der Auszeichnung des „Spielers der Saison“ ihren nächsten Höhepunkt. Diese Ehre wurde dem 23-Jährigen am vergangenen Wochenende im Rahmen der S04-Saisoneröffnung zugetragen.

Diese Auszeichnung wird jedes Jahr vom Schalker Fan-Club-Verband überreicht und vorher von den Fans und Mitgliedern des S04 gewählt. Dass der Defensiv-Spieler diese Belohnung erhält und nicht etwa Marius Bülter, Tom Krauß oder Alex Kral könnte zwar daran liegen, dass die drei genannten gar nicht mehr für Königsblau spielen. Dennoch ist das ein deutliches Zeichen, wie sehr die Fans Matriciani in ihr Herz geschlossen und seine Leistungen anerkannt haben.

Auch in den sozialen Netzwerken wird der Defensiv-Akteur für die Auszeichnung gefeiert. Von „Sowas von verdient“ über „Die einzig richtige Wahl, diese Auszeichnung dem Fußballgott zu geben“ bis hin zu „Die nächste persönliche Auszeichnung wird dann der Ballon D’Or im nächsten Jahr“ waren sämtliche Kommentare dabei. Auch wenn der ein oder andere Kommentar nicht wirklich ernst gemeint ist, sieht man, wie sehr die Fans hinter Matriciani stehen.

Unglaubliche Entwicklung hinter sich

Angesichts der vergangenen Hinrunde ist das tatsächlich mehr als erstaunlich. Denn Matriciani wurde das ein oder andere Mal die Profi-Fußball-Tauglichkeit abgesprochen. Teilweise wurde der 23-Jährige heftig kritisiert und viele S04-Anhänger haben sich ihn regelmäßig nicht in der Aufstellung gewünscht.

Doch im Laufe der Rückrunde änderte sich das immer mehr. Unter Thomas Reis entwickelte sich der Abwehrspieler zu einer wahren Allzweckwaffe in der Defensive und kämpfte sich immer wieder in die Startelf. Er überzeugte mit seinem Willen und mit seiner kämpferischen Art. Die Auszeichnung für den Spieler der Saison bestätigen seinen Stand bei den Fans einmal mehr.