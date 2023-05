FC Schalke 04: Ausfall vor Frankfurt-Partie – SEIN Fehlen werden die Fans sofort bemerken

Wer ein Heimspiel des FC Schalke 04 besucht, der plant einige Dinge fest ein. Die lautstarke Nordkurve, das Steigerlied vor Anpfiff – und die Stimme von Dirk Oberschulte-Beckmann. Seit 1995 ist der „Quatscher“ als Stadionsprecher im Einsatz.

Am Samstag beim letzten Heimspiel der Saison fehlt Schalkes bekannteste Stimme allerdings! Die Fans des FC Schalke 04 müssen sich wohl oder übel mit einem anderen Stadion-Sprecher arrangieren.

FC Schalke 04: „Quatscher“ muss passen

Seit knapp 28 Jahren hat Oberschulte-Beckmann jedes Heimspiel der Königsblauen begleitet. Die Serie riss vor drei Monaten beim Spiel gegen den VfB Stuttgart. Damals musste der 61-Jähige krankheitsbedingt passen.

Ähnlich sieht es auch an diesem Wochenende aus. Zunächst berichteten die „Ruhr Nachrichten“. Aus Vereinskreisen heiße es, Oberschulte-Beckmann fehle krankheitsbedingt. Laut der Zeitung sei der Stadionsprecher des FC Schalke 04 in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Diese Information ist allerdings nicht bestätigt.

Ersatz steht bereit

Für Ersatz hat der FC Schalke 04 bereits gesorgt. Wie im Februar gegen Stuttgart übernimmt wohl Kai Regnitter den Job im Stadion. Regnitter ist normalerweise für Schalke-TV zuständig. Gegen Frankfurt soll er gemeinsam mit Jörg Seveneick durch das Heimspiel begleiten.

Wer es mit guten Omen hat, der dürfte sich gerne daran erinnern, dass S04 in Abwesenheit des „Quatschers“ gegen Stuttgart mit 2:1 gewann. Wichtige Punkte im Abstiegskampf, wie heute ein Blick auf die Tabelle verrät. Gibt es gegen Frankfurt die Wiederholung?

FC Schalke 04: Abstiegskampf spitzt sich zu

Ein Erfolg gegen den Europa-League-Sieger wäre immens wichtig. Die Knappen liegen derzeit mit 30 Punkten auf dem Relegationsplatz. Stuttgart ist einen Punkt dahinter, Bochum und Hoffenheim einen beziehungsweise zwei Zähler vor.

Aus den letzten beiden Spielen braucht der FC Schalke 04 also mutmaßlich einen Sieg, um nicht direkt abzusteigen. Und weil es am letzten Spieltag nach Leipzig geht, ist die Chance zu Hause gegen die Eintracht wohl am größten.