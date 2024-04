FC Schalke 04: U23 vor Stadion-Problem – Klub handelt sofort

Im Gegensatz zu den Profis spielt die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 eine bislang überzeugende Saison. In der Regionalliga West steht man nach 31 Spieltagen auf Tabellenplatz fünf, zuletzt holte man aus sechs Spielen fünf Siege. Trotzdem musste die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel zuletzt bangen – und das aus DIESEM Grund!

Zur neuen Saison dürfte die zweite Mannschaft des S04 stand jetzt nicht in der Regionalliga West antreten. Grund dafür ist ausgerechnet das legendäre Parkstadion: Denn der Westdeutsche Fußballverband hat seine Zulassungskriterien für die kommende Saison angepasst. Und das Parkstadion erfüllt diese zum jetzigen Zeitpunkt nicht!

FC Schalke 04: 150 Sitzplätze müssen angeschafft werden!

Zwar erfüllt das Parkstadion die neuen Vorgaben von einer Mindestkapazität von 2500 Zuschauern, darunter 800 Plätze für Gästefans, allerdings müssen Vereine aus der Regionalliga West nun auch 150 überdachte Sitzplätze anbieten. Da das Parkstadion bekanntermaßen nur Stehplätze und Sitzbänke ohne Überdachung anbietet, muss der FC Schalke 04 nun handeln.

Der Verein teilte aber bereits mit, dass der Startplatz für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West nicht gefährdet sei. Der S04 wird nach Saisonende zwei Sitzplatz-Container in der Nordkurve des Parkstadions aufstellen. Diese sollen jeweils über eine Kapazität von 75 überdachten Sitzplätzen verfügen, sodass die Schalker Fans auch in der kommenden Saison Regionalliga-Fußball im altehrwürdigen Parkstadion zu sehen bekommen.

Schalke-U23 will Platz fünf verteidigen

Für die U23 des FC Schalke 04 gilt es in den letzten drei Spieltagen vor Saisonende, den zuletzt positiven Trend fortzuführen. Die Saison auf Tabellenplatz fünf zu beenden, wäre ein Achtungserfolg für das Team von Trainer Fimpel. Zudem steht der Mannschaft ein vergleichsweise machbares Restprogramm bevor.

Des Weiteren erreichte die U23 des S04 zuletzt weitere gute Nachrichten. Mit Pierre-Michel Lasogga, Julius Paris, Yannick Tonye und Felix Allgaier verlängerten gleich vier Spieler ihre Verträge vorzeitig. Die Weichen für eine weitere erfolgreiche Saison werden also bereits jetzt gestellt.