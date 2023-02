Schalke – Stuttgart: S04-Fans mit deutlicher Ansage an Pottklub-Bosse – „Nie wieder“

Für den FC Schalke 04 geht im Spiel gegen den VfB Stuttgart sportlich um fast alles. Mit einem Sieg könnte S04 bis an drei Punkte an die Nicht-Abstiegsplätze heranrücken. Wie eigentlich immer kann sich die Mannschaft von Thomas Reis bei dem Spiel Schalke – Stuttgart wieder auf ihre Fans und den bedingungslosen Support verlassen.

Doch schon vor Anpfiff des Spiels Schalke – Stuttgart gerieten die Fans von Königsblau in den Fokus. Die Anhänger sendeten eine klare Botschaft Richtung Vorstand und machten damit klar, dass Clemens Tönnies als Investor beim FC Schalke 04 von den meisten Fans nicht mehr erwünscht ist.

Schalke-Stuttgart: Fast zwei Jahrzehnte S04-Boss

Clemens Tönnies ist die vielleicht meist umstrittenste Personalie aller Zeiten. Der Unternehmer war knapp 19 Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender beim Pott-Klub und leitete den Klub jahrelang nach seiner Idee und seinen Vorstellungen. Nach einigen Skandalen trat der 66-Jährige 2020 zurück. Seitdem wird, vor allem aufgrund der wirtschaftlich prekären Lage von S04, immer wieder über eine mögliche Finanz-Rückkehr des Milliardärs diskutiert.

Tönnies war seit 1994 Mitglied des Aufsichtsrates und wurde 2001 an die Spitze des Gremiums gewählt. Nach einem Rassismus-Skandal im Jahr 2019 und dem massiven Corona-Ausbruch im Tönnies-Fleischwerk in Rheda-Wiedenbrück wurde aus Fankreisen des FC Schalke 04 sein Rückzug gefordert. Am 30. Juni 2020 trat Tönnies dann mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern zurück.

Als Sponsor fungiert Tönnies weiterhin. Das Unternehmen Böklunder etwa, welches über eine Zwischenholding zur Tönnies-Gruppe gehört, ist Premium-Partner der Schalker – die zweithöchste Sponsoring-Kategorie nach den Hauptsponsoren MeinAuto, Veltins und Adidas. Mehr soll es, so heißt es vonseiten der Fans, auch nicht mehr werden.

„Nie wieder Tönnies“ auf Schalke?

Auch die Schalker Verantwortlichen wollen die Zusammenarbeit mit Clemens Tönnies offensichtlich auf dieser Ebene der geschäftlichen Beziehung belassen. Direkte Geldflüsse und eine damit einhergehende größere Macht innerhalb des Vereins sind offensichtlich nicht erwünscht. „Clemens Tönnies ist über sein Sponsoring bereits wirtschaftlich sehr stark eingebunden. Wenn er das noch ausbauen will, ist er herzlich willkommen, wie jeder andere auch. Aber Geld leihen und damit noch mehr Fremdkapital aufnehmen – das wollen wir nicht“, erklärte S04-Boss Bernd Schröder Anfang Februar gegenüber der WAZ.

Jetzt melden sich auch die Fans von Blau-Weiß zu Wort. Vor dem wichtigen Heimspiel gegen den VfB Stuttgart platzierten einige S04-Anhänger ein Plakat mit der Aufschrift „Nie wieder Tönnies“ am Oberrang der Nordkurve. Eine deutliche Botschaft, dass Ex-Boss Tönnies auf Schalke keinen Platz mehr hat. Zumindest nicht über sein Sponsoring hinaus.

Die Frage, ob das Kapitel Clemens Tönnies auf Schalke mit seinem Rücktritt endgültig beendet ist, beantworten die Fans jedenfalls mit einem klaren JA. Trotz der finanziell schwierigen Lage möchten die Fans den 66-Jährigen nicht mehr auf Schalke sehen.