FC Schalke 04: Knie-Schock! Verletzung lässt große Hoffnung platzen

Amin Younes war auf dem besten Weg, zum Königstransfer zu werden – doch jetzt steht der FC Schalke 04 unter Schock. Der Neuzugang hat sich in einem Testspiel eine Knieverletzung zugezogen und wird den Saisonstart verpassen.

Dabei war Younes die wohl größte Überraschung der Vorbereitung. Ohne große Erwartungen gestartet, überzeugte er beim FC Schalke 04 erst im „Probetraining“, legte auch nach der Verpflichtung beeindruckende Auftritte hin und steuerte geradewegs auf einen Stammplatz zu. Nun ist er heftig ausgebremst.

FC Schalke 04: Amin Younes verletzt

Der S04 sorgte für viele staunende Gesichter, als er im Sommer die Verpflichtung von Younes bekanntgab. Ein als Problemkind in Verruf geratener Alt-Star, der erst nach Saudi-Arabien gegangen und nun bereits seit einem Jahr vereinslos war. Wie soll der Königsblau weiterhelfen?

+++ Ex-Schalke-Star ergreift die Flucht – dieser Plan ist krachend gescheitert +++

Der 30-Jährige bewies es sofort. Schon, als er sich noch arbeitslos in Gelsenkirchen fithalten durfte, wusste er zu beeindrucken. Mit einem (stark leistungsbezogenen) Vertrag in der Tasche schwang er sich auf, die Überraschung der Vorbereitung zu werden. Amin Younes glänzte wie zu besten Zeiten, wirkte fit wie lange nicht. Und immer mehr kristallisierte sich heraus: Trainer Karel Geraerts setzt auf ihn, will ihm sogar einen Stammplatz geben.

Amin Younes verpasst Saisonstart

Das hat sich nun erledigt. Zum großen Schock des FC Schalke 04 wurde im Nachgang des Testspiels in Verl (1:0) eine Knieverletzung bei Younes entdeckt. Eine nicht unerhebliche Reizung sorgt dafür, dass der Routinier für mindestens zwei Wochen raus ist, nur individuell trainieren kann. Den Saisonstart am 3. August (20.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig wird er sicher verpassen.

Auch spannend:

Wie lange Younes Schalke fehlen wird, ist schwer zu prognostizieren. Bei Kniereizungen muss stets penibel darauf geachtet werden, wie das Gelenk auf Belastung reagiert. Läuft es gut, könnte er schon kurz nach dem Saisonstart wieder einsatzbereit sein. Bei weiteren Reaktionen des Knies ist aber auch ein längerer Ausfall möglich.