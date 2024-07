SC Verl – FC Schalke 04: Drama im Test! S04-Star bewusstlos – Spiel minutenlang unterbrochen

Jetzt wird es langsam ernst! In zwei Wochen startet Königsblau in die neue zweite Ligasaison. Das Testspiel SC Verl – FC Schalke 04 ist ein weiterer Härtetest für die Mannschaft von Karel Geraerts.

In der Partie geht es für S04 vor allem darum, die Abläufe weiter einzustudieren und als Team zu wachsen. SC Verl – FC Schalke 04 wird in der Sportclub-Arena in Verl ausgetragen.

SC Verl – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Wie schlägt sich Königsblau gegen den Drittliga-Klub? Wir begleiten für dich das Testspiel SC Verl – FC Schalke 04 im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Tor, kein Highlight, keine Info. Viel Spaß!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

SC Verl – FC Schalke 04 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Aydin (24.)

Schluss! Ein schmeichelhaftes 1:0 der Schalker C-Elf gegen den Drittligisten. Das Tor von Aydin und vor allem die zahlreichen Paraden von Michael Langer machten hier den Unterschied. Sorgen bleiben um Tobias Mohr, der lange bewusstlos auf dem Rasen lag, nachdem er heftig vom Ball am Kopf getroffen wurde.

84.: Mit einer unglaublichen Reaktion kratzt Langer einen Ball von der Linie, der eigentlich schon drin war. Dabei hat er sich aber offenbar derbe weh getan. Schon jetzt ist der Routinier hier der Schalker des Spiels.

75.: Zwischenzeitlich war diese Partie ansehnlich, derzeit haben beide Teams aber wieder einen ordentlichen Durchhänger. Eine Partie auf Augenhöhe, eher gar Vorteile für die Hausherren, die hier mindestens einen Treffer verdient hätten.

61.: Beileibe nicht zum ersten Mal entschärft Oldie Michael Langer hier eine heiße Situation der Verler. Über ein Gegentor bräuchte sich Königsblau nicht beschweren.

46.: Weiter gehts in Ostwestfalen. Noch ohne Wechsel.

45.: Pause! Nach einer zähen Anfangsphase wurde es ein munteres Spielchen auf Augenhöhe. Das Tor von Aydin macht bislang den Unterschied. Sorgen muss man sich um Tobias Mohr machen, der nach einem Gesichtstreffer lange bewusstlos auf dem Rasen lag.

24.: TOR für Schalke! Kurz nach dem Schock um Mohr macht Schalke das 1:0. Verl verliert die Kugel im Aufbau direkt vor dem eigenen Sechzehner, über Wasinski und Polter landet der Ball rechts bei Mehmet Aydin, der flach vollstreckt.

22.: Minutenlang war von Mohr keine Regung zu sehen. Die Sorgen wuchsen. Jetzt steht wieder, ist aber sehr wackelig auf den Beinen und sichtlich benommen. Er wird natürlich ausgewechselt.

19.: Schock in Verl! Das Spiel ist unterbrochen, weil Tobias Mohr bewusstlos auf dem Platz zusammengebrochen. Er hatte einen Ball aus kurzer Distanz mit voller Wucht an den Kopf bekommen.

18.: Das Spiel startet plätschernd…

12.: Das Spiel läuft auch im Netz wieder. Die gute Nachricht: Kein Tor verpasst.

7.: Sieben Minuten sind gespielt, da wird den Fans auch schon schwarz vor Augen. Der Livestream aus dem Verler Stadion ist tot.

1. Minute: Anstoß in der Sportclub-Arena.

18.20 Uhr: Grund für die Reservisten-Elf dürfte das morgige Testspiel gegen den FC Utrecht sein. Das findet aber ohne Zuschauer statt. So kriegen die Fans ihre Stars am Ende gar nicht live zu Gesicht.

18.00 Uhr: Die Aufstellung dürfte für die mitgereisten S04-Fans eine bittere Enttäuschung sein. Geraerts schickt eine C-Elf auf den Platz, die mit der Startelf zum Zweitliga-Auftakt nichts zutun haben dürfte: Langer – Aydin, Wasinski, Kaminski, Greiml, Matriciani – Bayindir, Younes, Mohr – Polter, Remmert.

17.25 Uhr: In knapp einer Stunde geht es in Verl los – welche Startelf schickt Geraerts auf dem Platz? In Kürze dürfte die Aufstellung verkündet werden.

16.33 Uhr: Nach den Testspielen gegen Velbert (7:0), Midtjylland (2:4), Kiew (2:2) und dem Blitzturnier in Meppen ist das Aufeinandertreffen nun der sechste Tests des Sommers.

15.45 Uhr: Ein Akteur, der wohl in jedem Fall zum Einsatz kommen wird, ist Neuzugang Emil Hojlund. Der 19-Jährige kam zu Beginn der Woche von FC Kopenhagen. Gegen Verl wird er wohl das erste Mal mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Platz stehen.

15.10 Uhr: Es wird spannend zu sehen sein, wen Geraerts von Beginn an auf den Rasen schicken wird – hat er eine mögliche Elf bereits bestimmt? Oder wird – wie zuletzt – bunt durchgemischt?

14.07 Uhr: Für Königsblau ist es der erste Test nach der Rückkehr aus dem Trainingslager. In Mittersill traf das Team von Karel Geraerts auf den FC Midtjylland (2:4) und auf Dynamo Kiew (2:2). Nun geht es gegen den letztjährigen Zwölften der dritten Liga.

Weitere News:

Donnerstag, 18. Juli, 13.25 Uhr: Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum Testspiel SC Verl – FC Schalke 04. Hier bekommst du alle Infos rund um die Partie. Anstoß ist um 18.30 Uhr in Verl.