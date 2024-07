SC Verl – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Nächster Härtetest für Königsblau – Youngster vor Debüt?

Jetzt wird es langsam ernst! In zwei Wochen startet Königsblau in die neue zweite Ligasaison. Das Testspiel SC Verl – FC Schalke 04 ist ein weiterer Härtetest für die Mannschaft von Karel Geraerts.

In der Partie geht es für S04 vor allem darum, die Abläufe weiter einzustudieren und als Team zu wachsen. SC Verl – FC Schalke 04 wird in der Sportclub-Arena in Verl ausgetragen.

SC Verl – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Wie schlägt sich Königsblau gegen den Drittliga-Klub? Wir begleiten für dich das Testspiel SC Verl – FC Schalke 04 im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Tor, kein Highlight, keine Info. Viel Spaß!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

SC Verl – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Tore: /

15.45 Uhr: Ein Akteur, der wohl in jedem Fall zum Einsatz kommen wird, ist Neuzugang Emil Hojlund. Der 19-Jährige kam zu Beginn der Woche von FC Kopenhagen. Gegen Verl wird er wohl das erste Mal mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Platz stehen.

15.10 Uhr: Es wird spannend zu sehen sein, wen Geraerts von Beginn an auf den Rasen schicken wird – hat er eine mögliche Elf bereits bestimmt? Oder wird – wie zuletzt – bunt durchgemischt?

14.07 Uhr: Für Königsblau ist es der erste Test nach der Rückkehr aus dem Trainingslager. In Mittersill traf das Team von Karel Geraerts auf den FC Midtjylland (2:4) und auf Dynamo Kiew (2:2). Nun geht es gegen den letztjährigen Zwölften der dritten Liga.

Donnerstag, 18. Juli, 13.25 Uhr: Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum Testspiel SC Verl – FC Schalke 04. Hier bekommst du alle Infos rund um die Partie. Anstoß ist um 18.30 Uhr in Verl.