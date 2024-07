FC Schalke 04: Rätselraten um S04-Star! Wann ist es so weit?

Er gehört definitiv zu den prominenteren Neuzugängen des FC Schalke 04. Amin Younes wurde nach einigen Probetrainings mit einem Profivertrag ausgestattet und ist so Teil des Teams von Karel Geraerts. Auf Schalke hofft man derweil, dass er an seine Form von vor zwei, drei Jahren anknüpfen kann.

Der 30-Jährige spielte noch vor drei Jahren für die deutsche Nationalmannschaft und lieferte über Jahre hinweg starke Leistungen auf europäischen Top-Niveau. Doch zuletzt hat Younes enorm abgebaut. Daher ist er beim FC Schalke 04 zunächst wohl nur hinten dran.

FC Schalke 04: Younes zunächst nur zweite Wahl?

Er hat früher als seine Teamkollegen mit der Vorbereitung gestartet, hat individuell trainiert, um fit zu werden und bisher in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht. Younes möchte bei S04 eine tragende Rolle spielen und seine Klasse sowie seine Erfahrung einbringen. Doch dafür ist Geduld vonnöten.

Bei S04 ist man kurz vor dem Start in die neue Saison von Younes überzeugt. Man hat mit seinem Vertrag ein Zeichen gesetzt und ihm Vertrauen geschenkt. Das werden Trainer Karel Geraerts und Co. weiterhin tun. Eine Soforthilfe wird Younes in der Liga jedoch wohl nicht sein, wie der Belgier nun verriet.

++ FC Schalke 04 mit besonderer Trikot-Präsentation – jetzt darf es jeder sehen ++

„Er hat gegen Verl fast 80 Minuten gespielt. Er macht Fortschritte, das ist für mich gut zu sehen. Amin ist ein Spieler wie alle anderen auch. Ich gucke und werde entscheiden, wann einer guter Moment für ihn sein wird“, erklärte Geraerts gegenüber der „WAZ„.

Geraerts mit Sonderlob für Younes

Bei Königsblau ist man sich bewusst, dass Younes zu einem echten Faktor werden kann. Allerdings wird er noch etwas Zeit benötigen. Dass man dennoch von ihm überzeugt ist, machte der S04-Coach deutlich. „Er weiß das. Amin arbeitet sehr viel. Amin arbeitet sehr hart. Er hat eine gute Denkweise. Mit ihm ist alles ganz klar“, so Geraerts.

Mehr News:

Sollte der ehemalige Nationalspieler wieder annähernd an sein bestes Leistungsvermögen herankommen, hat er seinen Platz im Geraerts-Team wohl sicher. Die spannende Frage bleibt daher erstmal: Wann wird es so weit sein?