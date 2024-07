Ex-Schalke-Star ergreift die Flucht – dieser Plan ist krachend gescheitert

Das große Glück in der Wüste finden? Klingt erstmal nach keinem guten Plan. Das mussten inzwischen auch einige Fußball-Profis eingestehen – nun auch ein Ex-Star des FC Schalke 04.

Auch Ivan Rakitic folgte dem Lockruf des Geldes und heuerte in Saudi-Arabien an. Nicht als erster Profi machte der Ex-Schalke-Star jetzt einen schnellen Abflug und kehrt nach Europa zurück.

Ex-Schalke-Star Rakitic flüchtet aus der Wüste

Wenig spielerische Klasse, noch weniger Zuschauer – aber die ganz fette Kohle. Das reicht offenbar vielen Fußballern, um ihre Karriere nach Saudi-Arabien zu verlegen. Seit einiger Zeit fährt der Scheich-Staat eine gigantische Fußballoffensive, will möglichst viele Stars auf die arabische Halbinsel locken. Doch so mancher merkt schnell, dass es dort nicht nur in Sachen Menschenrechte hakt.

Während Cristiano Ronaldo weiter von Saudi-Arabien schwärmt, haben einige Spieler schon kurz nach der Unterschrift wieder Reißaus genommen. Jordan Henderson, Allan Saint-Maximin, Jota… einige mehr sollen kurz vor dem Abgang stehen. „Tatsächlich gibt es viele Spieler, die unzufrieden sind“, verriet Aymeric Laporte kürzlich, der selbst nach kurzer Zeit schon wieder auf dem Sprung ist. Nun gibt es den nächsten Rückwanderer.

Europa-Rückkehr nach sechs Monaten

Nach gerade einmal sechs Monaten ist das arabische Abenteuer für Ivan Rakitic schon wieder vorbei. Im Januar hatte er bei Al-Shabab einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Doch er hielt nur ein halbes durch. Der Spielmacher, fast vier Jahre für den FC Schalke 04 am Ball und Pokalsieger 2011, kehrt nach Europa zurück und hat in seinem Heimatland bei Hajduk Split unterschrieben.

Der Wüsten-Plan des Ex-Schalkers ist krachend gescheitert. Trotz laufenden Vertrags durfte er ablösefrei wechseln. In Kroatien spielt er nun unter Legende Gennaro Gattuso – und vor allem: vor Publikum.