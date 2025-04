Schalke 04: Irre Wende um S04-Kandidat! Ist der Weg nun frei?

Dass für S04-Coach Kees van Wonderen spätestens nach der Saison Schluss ist, ist kein großes Geheimnis mehr. Der Niederländer selbst hat dies am Samstag (29. April) nach dem Spiel gegen den HSV (2:2) bestätigt. Daher stellt sich nun eine Frage: Wen holen Frank Baumann, Ben Manga und Co. als neuen Chefcoach für Schalke 04?

Erst am Montag (21. April) kam das Gerücht rund um Markus Anfang auf. Schalke 04 – insbesondere Baumann – soll großes Interesse an Anfang haben. Und keine 24 Stunden später ist dieser seinen Job los – ausgerechnet vor dem direkten Duell gegen Königsblau (Sonntag, 27. April, 18.30 Uhr).

Schalke 04: Plötzliches Anfang-Aus in Kaiserslautern

Paukenschlag am Betzenberg! Anfang ist seinen Job als Cheftrainer der roten Teufel los. Das machte der Zweitligist am Dienstagabend (22. April) offiziell. Laut „Sky“ sollen die Investoren der Pfälzer auf eine Entlassung Anfangs gepocht haben. Die Klubbosse seien diesem Wunsch nachgekommen und haben Anfang daraufhin freigestellt – ohne, dass der 50-Jährige von irgendwelchen Entwicklung innerhalb des Vereins zuvor erfahren hatte.

Anfang soll von dem Aus überrumpelt worden sein und hätte gerne beim FCK weitergemacht. Doch nun ist vier Tage vor Saisonende Schluss – obwohl sich die roten Teufel noch mitten im Aufstiegskampf befinden. Auch wenn der FCK vier der letzten fünf Spiele verloren hatte, kommt diese Trennung überraschend.

Kaiserslautern hat gleichzeitig auch einen direkten Nachfolger vorgestellt: Ex-Darmstadt-Trainer Thorsten Lieberknecht übernimmt mit sofortiger Wirkung und wird gegen Schalke sein Debüt als Lautern-Coach geben.

Heuert Anfang nun beim S04 an?

Die Entwicklungen rund um Anfang und den FCK dürften auch die Spekulationen rund um einen möglichen Wechsel zu S04 befeuern. Baumann kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten bei Werder Bremen, holte den 50-Jährigen einst an die Weser und soll enorm viel von ihm halten. Dazu ist Anfang eng mit Kaderplaner Ben Manga und Knappenschmiede-Boss Raffael Tonello befreundet.

Holt Baumann Anfang also jetzt zu S04? Der Weg ist frei, Lautern dürfte nach der Entlassung wohl keine Ablöse mehr fordern und Anfang könnte direkt nach Saisonschluss übernehmen, mit Baumann, Manga und Co. schon jetzt den Kader für die kommende Saison planen. Wird er also der Nachfolger von van Wonderen?