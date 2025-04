FC Schalke 04: Chaos droht mitten im Saisonendspurt! Fans brauchen starke Nerven

Auf diese Neuigkeiten könnten die Fans des FC Schalke 04 wohl gut und gerne verzichten. Die 2. Bundesliga biegt endgültig auf die Zielgerade ein. Noch vier Spiele verbleiben in dieser Spielzeit. Die Knappen, die den Klassenerhalt am kommenden Wochenende klarmachen können, spielen dabei noch zweimal vor heimischen Publikum.

Doch ausgerechnet die beiden Spiele in der Veltins-Arena könnten für viele Fans zur Zerreißprobe werden. Nicht etwa wegen der Mannschaft oder dem chaotischen Drumherum beim FC Schalke 04 – wohl aber wegen erschwerter An- und Abreisemöglichkeiten.

FC Schalke 04: Verkehrschaos droht

Grund sind Baumaßnahmen der „Autobahn Westfalen“. Wie diese mitteilte, müssen die Schutzplanken im Bereich der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Schalke an der A42 erneuert werden. Für die Bauarbeiten wird eine geänderte Verkehrsführung notwendig, was wiederum zu einer Sperrung der Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle in beiden Fahrtrichtungen führt!

Die Sperrung beginnt demnach ab Montag (28. April) um 11.00 Uhr und soll voraussichtlich bis Ende Juni andauern. Damit dürfte die Anschlussstelle auch an den letzten beiden Heimspielen des FC Schalke 04 gegen Paderborn (2. Mai) und Elversberg (18. Mai) dicht sein. Die Folge: Es droht ein Verkehrschaos für alle Fans, die mit dem Auto anreisen.

Konzerte im Blick, aber nicht der S04

Nach eigenen Angaben berücksichtigt die „Autobahn Westfalen“ bei ihrem Terminplan die nächsten Großveranstaltungen in der Arena. Bis zu diesen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Pech für alle Schalker: Damit sind eben nicht die letzten beiden Saisonspiele von Königsblau gemeint, sondern die anschließend stattfindenden Konzerte.

Und die haben es tatsächlich in sich. Am 25. Juni spielt Robbie Williams auf Schalke, zwei Tage später gibt sich US-Star Bruce Springsteen die Ehre. Am 11. Juli ist dann auch noch Iron Maiden auf der Bühne der Veltins-Arena zu Gast. Diese Konzerte sollen nach Möglichkeit schon wieder ohne Verkehrsänderungen stattfinden.

FC Schalke 04: Was Fans beachten sollten

Wer bei der Anreise dennoch auf sein Auto angewiesen ist, sollte die ausgewiesenen Umleitungen der Autobahnmeisterei beachten. Diese würden über das Gelsenkirchener Stadtgebiet bzw. über die A42 zu den benachbarten Anschlussstellen Gelsenkirchen-Bismarck, -Zentrum und -Heßler führen.