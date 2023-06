FC Schalke 04: Offiziell! S04-Star unterschreibt bei Champions-League-Klub

Wenige Tage nach dem Abstieg mit dem FC Schalke 04 hat Alex Kral einen neuen Klub gefunden. Der 25-Jährige schließt sich Union Berlin an. Das gaben die „Eisernen“ am Freitagmittag (02. Juni) offiziell bekannt.

Kral spielte bis zuletzt auf Leihbasis beim FC Schalke 04 und wechselt nun dank einer Sonderreglung ablösefrei zu Union Berlin. Statt 2. Bundesliga spielt er damit in der kommenden Spielzeit in der Champions League.

FC Schalke 04: Kral wechselt zu Union Berlin

Dass der FC Schalke 04 Alex Kral nicht wird halten können, war spätestens nach dem besiegelten Abstieg klar. Jetzt steht nun auch fest, wo der Tscheche in der kommenden Saison spielen wird. Kral schließt sich Union Berlin an.

Die Köpenicker profitieren dabei wie der FC Schalke 04 von der FIFA-Sonderreglung für ausländische Spieler, die in Russland unter Vertrag stehen. Union zahlt keine Ablösesumme und musste nicht mit Spartak Moskau verhandeln.

„Wechsel zu Union ist ein wichtiger Schritt“

„Der Wechsel zu Union ist ein wichtiger Schritt für mich. Da ich die Bundesliga in der vergangenen Saison bereits kennenlernen durfte, wird mir die Eingewöhnung sicher nicht schwerfallen. Unions Entwicklung in den letzten Jahren ist unglaublich und sehr beeindruckend. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft und den gesamten Verein”, so Kral.

Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert erklärt: „Mit Alex Kral kommt ein Stammspieler der tschechischen Nationalmannschaft zu uns, der durch seine intensive Spielweise, seinen technischen Fähigkeiten und seiner Mentalität gut zu uns passen wird und auf den wir uns sehr freuen!“

Mit Union Berlin spielt Kral in der kommenden Saison in der Champions League. Die Überraschungsmannschaft der Saison landete am Saisonende auf Rang vier.