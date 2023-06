FC Schalke 04: Terodde verlängert – Fans flippen aus! „Ich fass es nicht“

Damit hat niemand mehr gerechnet! Simon Terodde verlängert seinen auslaufenden Vertrag doch und bleibt ein weiteres Jahr beim FC Schalke 04. Schon vor einigen Wochen erklärte der Angreifer selbst, dass man sich darauf geeinigt hätte, die Zusammenarbeit zu beenden. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spekulationen, zu welchem Verein es den Torjäger ziehen würde.

Doch am Freitagmorgen (02, Juni) dann die große Kehrtwende. Terodde bleibt und hängt noch ein weiteres blau-weißes Jahr dran. Auf Schalke ist er wohl spätestens nach dieser Entscheidung zur Legende geworden. Die Fans des FC Schalke 04 drehen ob der Vertragsverlängerung des Publikumslieblings komplett durch.

FC Schalke 04: Ekstase unter den Königsblau-Anhängern

Am Freitagmorgen machte der S04 die Vertragsverlängerung von Simon Terodde offiziell. Der Kult-Stürmer hatte eigentlich schon angekündigt, den S04 am Ende der Saison zu verlassen. Unter den Fans war das Thema (eigentlich) schon abgehakt. Nach dem letzten Saisonspiel verabschiedeten die Schalker ihren Aufstiegshelden mit Sprechschören und „Simon Terodde“-Gesängen. Doch nun bleibt er doch. Und die S04-Fans? Die können ihr Glück kaum glauben.

In den sozialen Netzwerken strömen die Danksagungen an ihren Stürmer ein. Die Meinung nahezu aller Schalker: Was für eine unfassbar tolle Geschichte. Von „Schönste Nachricht, ich weine gleich“ über „Ich fass es nicht“ bis zu „Danke, dass du bleibst, es ist einfach so geil“ ist alles dabei. Manche glauben nach der Verlängerung Teroddes schon, dass der Wiederaufstieg nun nicht mehr zu nehmen sei. „Alle anderen Zweitligisten zittern jetzt schon“, schrieb ein User auf Twitter.

Und in der Tat ist das ein echtes Ausrufezeichen, das die Verantwortlichen des Pottklubs setzen. Denn mit Terodde bleibt nicht nur der Top-Torjäger der Zweitliga-Geschichte (172 Tore), sondern auch ein extrem wichtiger Teil der Mannschaft. Terodde hat ein Standing in der Mannschaft, an das nur wenige herankommen. Nicht zuletzt wegen seiner professionellen und doch hochemotionalen Art. Er lässt stets alles auf dem Platz. Das wissen sowohl die Fans, als auch die Mannschaftskollegen zu schätzen.

Die besten Reaktionen der Fans auf die Verlängerung von Terodde:

„Besser kann ein Freitag ja gar nicht beginnen.“

„Verdammt nochmal, das ist so geil und so wichtig!“

„Erst verlängert Henning (Matriciani) vorzeitig und jetzt bleibt Terodde auch noch. Wie geil kann eine Woche sein.“

„Simon Terodde, ich liebe Dich!“

„Ich wache auf und sehe, dass Simon doch bleibt? Wahnsinn!“

„Fußballgott!“

„Sportlich und menschlich eine super Nachricht!“

„Da haben wohl nicht nur wir uns in ihn, sondern er sich auch in uns verliebt.“

Zweifel ob der Zukunftsausrichtung

Doch so groß die Freude über die Vertragsverlängerung des Torjägers auch ist, sehen einige S04-Fans diesen Schritt auch ein wenig kritisch. Denn mit Terodde, Polter, Pieringer und Topp hat man nun vier Mittelstürmer. Mindestens einer zu viel. Die Anhänger von Königsblau machen sich nach der Vertragsverlängerung Sorgen, dass man die langfristige Perspektive mit Pieringer und Topp vernachlässigt und mit Polter und Terodde lediglich alles auf eine Karte setzen möchte, um direkt wieder aufzusteigen. „So geil das mit Simon auch ist, hoffe ich, dass wir uns damit nicht die Zukunft verbauen“, heißt es im Netz. „Mit Simon entwickelt man sich nicht weiter“, betonte ein User.

So oder so ist diese Nachricht ein echter Hammer. In den vergangenen Tagen hat sich das überhaupt nicht abgezeichnet. Umso größer ist die Freude bei dem blau-weißen Anhang. Der Top-Torjäger, die Identifikationsfigur, der Aufstiegsheld bleibt. Und sollte er den S04 tatsächlich ein weiteres Mal in Liga eins schießen, dürfte ihm der Titel „Vereinslegende“ wohl kaum mehr zu nehmen sein.