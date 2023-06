FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! S04 präsentiert neuen Sportdirektor

Sportvorstand Peter Knäbel hatte eine Entscheidung bei der Sportdirektor-Frage bereits angekündigt, jetzt hat der FC Schalke 04 es nun auch offiziell verkündet: Andre Hechelmann wird neuer Sportdirektor bei S04.

Der 38-Jährige wird beim FC Schalke 04 vom Chef-Scout zum Sportdirektor befördert und ist nun für den Lizenzspielerbereich verantwortlich. In den vergangenen Monaten übernahmen Knäbel, Rene Grotus und Hechelmann diese Aufgabe gemeinsam.

FC Schalke 04: Hechelmann wird befördert

„Wir haben in den vergangenen Monaten einen umfangreichen Prozess durchlaufen, um die bestmögliche Besetzung für die vor uns liegenden Herausforderungen zu finden. Nachdem wir unterschiedliche Profile erstellt hatten, sind wir in die Gespräche mit potenziellen Kandidaten gegangen – intern wie extern“, erklärt Peter Knäbel.

Schließlich sei man zu dem Entschluss gekommen, dass Hechelmann die optimale Lösung ist. „Wir sind zu 100 Prozent von André überzeugt. Er hatte die Aufgaben, gemeinsam mit René Grotus, bereits in den vergangenen acht Monaten interimistisch übernommen. Die Verpflichtung von Moritz Jenz ist ein hervorragendes Beispiel für Andrés Arbeit: Das Potenzial dieses Spielers haben nicht viele gesehen“, so Knäbel.

Hechelmann „hervorragend vernetzt“

Weiter sagt der Sport-Vorstand über Hechelmann: „André bringt eine große Erfahrung aus vielen Bereichen eines Fußballvereins mit – Team-Management, Finanzen, Scouting, Kaderplanung. Er ist hervorragend vernetzt, hat ein sehr gutes Auge für das Potenzial von Spielern und wie sie in die bestehende Team-Struktur passen. In seinen knapp zwei Jahren als Chef-Scout bei S04 hat er die vier Bereiche – Daten-, Video-, Live- und Netzwerk-Scouting – signifikant weiterentwickelt und die für die strategische Kaderplanung relevanten Schnittstellen spürbar verbessert. Dazu identifiziert er sich vollumfänglich mit unseren Zielen, Schalke mittelfristig in der Bundesliga zu etablieren und gleichzeitig den Kaderwert sukzessive zu erhöhen.“

Hechelmann wolle kurzfristig mit Schalke die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. An den notwendigen Entscheidungen arbeite man dafür schon – im Hinterkopf bleibt aber die langfristige Perspektive. „Eine strategische Kaderplanung ist aus unserer Sicht der wesentliche Hebel, um die sportliche Weiterentwicklung des Clubs nachhaltig zu gestalten. Gemeinsam mit meinem Team und allen Schalkern werden wir diese Herausforderung meistern, davon bin ich überzeugt“, so Hechelmann.

Schalke sucht neuen Chef-Scout

Für die nun vakante Stelle des Chef-Scouts konnte Schalke noch keinen Nachfolger präsentieren. Der Verein teilte aber bereits mit: „Die Gespräche für die Neubesetzung der Position Chef-Scout befinden sich im fortgeschrittenen Stadium.“