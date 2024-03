FC Schalke 04: Abstieg kaum noch zu verhindern? S04-Fans bei diesem Anblick sprachlos

Der FC Schalke 04 taumelt. Der Drittliga-Abstieg? Längst ein realistisches Szenario. Hauptsächlich verantwortlich dafür ist die extrem schwache Abwehr.

Auch von Hertha BSC gab’s wieder fünf Stück. Damit steht der FC Schalke 04 schon jetzt bei unfassbaren 54 Gegentoren. In 26 Spielen! Das gab es in der 2. Bundesliga ewig nicht. Ein Blick zurück zeigt: Mit so einer Bilanz ist ein Abstieg kaum zu verhindern.

FC Schalke 04: Rekordverdächtige Gegentorflut

Schalkes Sturm ist in der 2. Liga nicht gerade gefürchtet. Doch selbst mit der besten Trefferquote kämen Terodde, Karaman & Co. wohl nicht gegen die Gegentorflut an. Der S04 ist hinten offen wie ein Scheunentor. 54 Gegentreffer nach 26 Sielen. Im Schnitt rappelt es mehr als zweimal pro Spiel im Schalker Kasten. Eine Horror-Bilanz, mit der der Abstieg kaum zu verhindern ist.

Der Blick zurück zeigt: So viele Gegentore hat in der Zweiten Liga schon ewig keine Mannschaft mehr kassiert. Zuletzt der Karlsruher SC – 2012! Rechnet man diese Statistik hoch, landet Königsblau am Saisonende bei unglaublichen 70 Gegentreffern. Einmal passierte das einem Zweitligisten in den letzten 13 Jahren: Erzgebirge Aue 2022. Wenig überraschend stiegen die Sachsen damit ab.

S04 steuert geradewegs auf Abstieg zu

Seit 2011/12 ist JEDER Verein, der mehr als 60 Gegentore kassierte, abgestiegen. Schalke droht bei 70 zu landen. Nach so vielen kassierten Treffern nicht abzusteigen, dieses Wunder gelang seit Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga (1992) nur ein einziges Mal: dem KSC 2011. Ein Anblick, der beim FC Schalke 04 sämtliche Alarmglocken schrillen lassen muss.

Doch wie will der S04 das Desaster stoppen? Personell und taktisch scheinen alle Möglichkeiten durchprobiert und erschöpft. Nichts hat anhaltend für Besserung gesorgt. Besonders gegen spielstarke Mannschaften sind Kaminski, Kalas, Murkin, Matriciani & Co. völlig überfordert. Hat Trainer Karel Geraerts noch eine zündende Idee wie gegen St. Pauli (3:1)? Wenn nicht, sind Abstieg und Existenzangst beim FC Schalke 04 so real wie nie zuvor.