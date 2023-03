FC Augsburg – FC Schalke 04: Fans von den Socken – der Grund sind diese Bilder

Das Team von Thomas Reis bleibt auch im achten Spiel in der Rückrunde ungeschlagen. Die Mannschaft holte beim Spiel FC Augsburg – FC Schalke 04 einen Last-Minute-Punkt und kassiert so weiterhin keine Niederlage in der Rückrunde. Der beeindruckende Lauf von Königsblau setzt sich fort.

Die Fans von S04 sind im Rahmen des Spiels FC Augsburg – FC Schalke 04 völlig aus dem Häuschen. Der Grund ist aber nicht das Spiel selbst, sondern etwas abseits des Platzes. Die vielen mitgereisten S04-Fans sorgten erneut für einen starken Support ihres Teams.

FC Augsburg – FC Schalke 04: Erneut gefühltes Heimspiel für Blau-Weiß

Dass der FC Schalke 04 enorm viele Fans zu seinen Auswärtsspielen mitbringt, ist nichts Neues. Wohin es auch geht, die Mannschaft von Königsblau kann sich stets auf die große Unterstützung der Anhänger verlassen. Auch zum Auswärtsspiel in Augsburg machten sich viele Fans auf den langen Weg und pilgerten ins Stadion. Sie sorgten mal wieder für ein beeindruckendes Bild. Denn nicht nur der Gästeblock war wie eigentlich bei jedem Auswärtsspiel prall gefüllt, auch die umliegenden Blöcke waren nahezu komplett blau-weiß.

Knapp 7000 Knappen eroberten die WWK-Arena in Augsburg. Sie machten das Auswärtsspiel erneut fast zu einem Heimspiel. Die mitgereisten Fans waren nicht nur sehr zahlreich vertreten, sondern auch lautstark zu hören. Das sorgte im Netz für große Freude bei den eigenen Fans. „Wir haben echt die geilsten Fans“, „Königsblaue Invasion“ oder „Schon wieder ein Heimspiel in Augsburg“ hieß es unter anderem in den sozialen Medien.

Für den S04 ist das allerdings nichts wirklich Neues. Während es sportlich in den letzten Jahren oft auf und noch mehr abging, war die Unterstützung der Fans stets eine bleibende Konstante. Gemeinsam mit Erzrivale Borussia Dortmund und dem FC Bayern München bildet der S04 die Tabellenspitze in der Tabelle „der meisten Auswärtsfans“ der Saison. Knapp 6000 Fans folgen ihrem Team durchschnittlich auf ihre Reisen.

Hartes Spiel findet keinen Sieger

Die mitgereisten S04-Fans hatten ganz spät etwas zu feiern. In der Nachspielzeit verwandelte Schalke-Stürmer Marius Bülter einen Elfmeter zum Ausgleich und sicherte den Knappen so wenigstens einen Punkt. „Wir hätten gerne mitgenommen, aber müssen mit dem Punkt jetzt leben“, so der Torschütze nach dem Spiel. In der Tat muss der S04 nach einem durchwachsenen Spiel mit dem Punkt zufrieden sein.

Es war das erwartet harte Spiel. Von Beginn an schenkten sich beide Teams nichts und gingen nahezu keinem Zweikampf aus dem Weg. Das Ergebnis: Acht Gelbe Karten, eine Rote Karte. Vor allem in der zweiten Halbzeit krachte es das ein oder andere Mal. FCA-Angreifer Ermedin Demirovic flog nach einem Kung Fu-Tritt gegen Tom Krauß in der 53. Minute vom Platz. S04-Rechtsverteidiger Cedric Brunner musste nach einem harten Zusammenprall verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Schweizer ging aufgrund eines Nasenbeinbruches schon mit Maske ins Spiel. Nun erlitt er erneut eine Kopfverletzung.

Viele Zweikämpfe, viele Karten, aber kein Sieger. Das ist das Fazit eines harten Spiels, das von seinen Zweikämpfen lebte. Für den S04 geht es jetzt in die Länderspielpause, in der man sicherlich einige Kraft tanken kann, bevor es dann in den Saison-Endspurt geht. Nach der Pause empfängt Blau-Weiß Europa-League-Viertelfinalist Bayer 04 Leverkusen.