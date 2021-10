1. FC Heidenheim – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Aufatmen bei den Knappen! ER kehrt zurück

Nach der bitteren Pokalblamage will der FC Schalke 04 beim 1. FC Heidenheim Wiedergutmachung betreiben. Nach der Niederlage in München bei 1860 ist in dieser Saison bereits in der zweiten Runde Endstation.

Schalke 04 kann sich nun voll und ganz auf die zweite Liga konzentrieren. Bei Heidenheim – Schalke soll der fünfte Ligasieg in Folge her und die Position in der oberen Tabellenregion gefestigt werden.

Bei Schalke 04 kehrt gegen Heidenheim ein Shootingstar zurück. Foto: imago images/Revierfoto

1. FC Heidenheim – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Heidenheim gegen Schalke – wir begleiten die Partie für dich im Live-Ticker. Hier wirst du vor dem Anpfiff mit allen Informationen versorgt und verpasst keine Highlights.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

--------------------------------------

Spielinfo:

Anstoß: Freitag, 29. Oktober, 18.30 Uhr

Stadion: Voith-Arena (Heidenheim)

Übertragung: Sky

---------------------------------------

1. FC Heidenheim – FC Schalke 04 -:- (-:-)

Tore:

--------------------------------------

Die möglichen Aufstellungen:

Heidenheim: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Geipl, Schöppner - T. Mohr, Thomalla - Leipertz, Kleindienst

Schalke: Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Zalazar, Latza - Terodde, Bülter

---------------------------------------

21.14 Uhr: Für das Heidenheim-Spiel erwartet Grammozis eine Reaktion seiner Mannschaft. „Wir erwarten, dass wir ein anderes Gesicht zeigen“, meint der Coach.

19.52 Uhr: Eine gute Nachricht gibt es für die Schalker: Nach seiner Verletzung kehrt Mehmet Aydin morgen in den Kader zurück. Das bestätigte Grammozis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der 19-Jährige habe wieder voll mittrainiert und sei eine Option für die Partie.

17.59 Uhr: Die Knappen sind nach dem Spiel in Bayern nicht wieder zurück ins Ruhrgebiet gefahren, sondern im Süden Deutschlands geblieben. Mehr dazu erfährst du hier >>>

16.43 Uhr: Nachdem das Wechselexperiment von Dimitrios Grammozis gegen 1860 München nach hinten losgeht, dürfte er morgen wieder mit voller Kapelle antreten. Martin Fraisl, Thomas Ouwejan und Simon Terodde dürften allesamt wieder in die Startelf rutschen.

15.52 Uhr: In Heidenheim ist die Stimmung gedämpfter. Die Süddeutschen stehen im Tabellenmittelfeld auf Platz 11. Zuletzt hagelte es reihenweise Gegentor. Gegen Pauli und Nürnberg gab es je vier Stück.

----------------------------------------

----------------------------------------

15.11 Uhr: Nur drei Tage nach der herben Pokalenttäuschung müssen die S04-Profis wieder ran. Gegen die Heidenheimer soll die Liga-Serie ausgebaut werden. Zuletzt konnten vier Spiele jeweils zu 0 gewonnen werden. Das sorgte dafür, dass sich die Knappen auf den Relegationsrang vorgearbeitet haben.

Donnerstag, 28. Oktober, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für Heidenheim gegen Schalke. Hier halten wir dich über alles auf dem Laufenden.