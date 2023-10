Mexiko – Deutschland: Nach erstem Dämpfer – Nagelsmann überrascht mit DIESEN Worten

Nach dem gelungenen Debüt gegen die USA (3:1) musste die deutsche Nationalmannschaft gegen Mexiko den ersten kleinen Rückschlag hinnehmen. Trotz zwischenzeitlicher Führung kam die DFB-Elf nicht über ein 2:2 hinaus.

Doch anstatt sein Team ob des wackligen Auftrittes zu kritisieren oder in die Pflicht zu nehmen, lobte DFB-Coach Julian Nagelsmann. Dabei fand er ganz besondere Wort für seine Mannschaft, die nach Mexiko – Deutschland durchaus überraschend kommen.

Mexiko – Deutschland: DFB wackelt, Füllkrug trifft erneut

Anders als gegen die USA fand die DFB-Elf ganz gut ins Spiel und belohnte sich schon in der 25. Minute, als Abwehr-Chef Antonio Rüdiger nach einer Ecke den Führungstreffer erzielte. Im Anschluss wurde die DFB-Elf jedoch fahriger und die Mittelamerikaner immer besser. Innerhalb von zehn Minuten drehten die Mexikaner durch Antuna (37.) und Sanchez (47.) die Partie.

Doch der Mann der Stunde beim DFB tat nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung das, was er am besten kann: Tore schießen. In der 51. Minute glich Niklas Füllkrug aus und erzielte so seinen neunten Länderspiel-Treffer im elften Spiel – eine starke Statistik.

Dennoch war das Unentschieden gegen Mexiko ein erster kleiner Dämpfer für das DFB-Team und Nagelsmann. So konnte man sich zwar im Vergleich zur Flick-Ära weiter steigern, doch überzeugend war der Auftritt auch nicht wirklich.

Was man jedoch nicht vergessen darf: Zum einen ist Mexiko schon lange kein kleiner Gegner mehr. Die Mittelamerikaner stellen ein Team mit hochtalentierten Spielern, von denen viele in den Top-Ligen Europas spielen. Zum anderen hatten Nagelsmann, Wagner und Co. zwischen den beiden Spielen auch nicht viel mehr Einheiten, um tiefergehende Taktiken genau einstudieren und zu implementieren zu können.

„Noch nie so ein Team trainiert“

Doch genau das beeindruckt Nagelsmann an seinem neuem Team. Die Mannschaft versuche, schon Kleinigkeiten direkt und genauestens umzusetzen, betonte der neue DFB-Coach nach Mexiko – Deutschland. Die Mannschaft sei „extrem willig“, lobte der Bundestrainer. „Noch nie“ habe er ein Team trainiert, „das so schnell schon Dinge umsetzt, ich bin absolut begeistert“, betonte Nagelsmann stolz. Nicht die Bayern, nicht RB Leipzig – nein ausgerechnet die zuletzt krisengebeutelte Nationalmannschaft sticht für ihn hervor.

Bis zum nächsten Länderspielfenster will er unbedingt Kontakt zu seinen Spielern halten. „Dann“, versprach er, werden die Fans „eine weiter verbesserte Mannschaft sehen“. Die nächste Bewährungsprobe gibt es mit den Spielen gegen die Türkei am 18. November und in Österreich am 21. November.