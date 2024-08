Manuel Neuer macht Schluss – nächste Entscheidung schon gefallen?

Manuel Neuer macht Schluss. Der 38-Jährige hat das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere verkündet. Die Europameisterschaft im eigenen Land war das letzte Turnier des Bayern-Keepers. Er wird nicht mehr für den DFB auflaufen.

Damit wird bei der WM 2026 zum ersten Mal wieder ein anderer Torhüter das Tor der deutschen Nationalmannschaft. Marc-Andre ter Stegen könnte nach Jahren des Leidens endlich zum ersten Mal bei einem großen Turnier zwischen den Pfosten stehen.

Manuel Neuer macht Platz für ter Stegen

Ziemlich überraschend verkündete Manuel Neuer am Mittwoch (21. August) sein Aus in der Nationalmannschaft. Der Schlussmann, der über 15 Jahre das Tor der DFB-Elf hütete, erklärte: „Ich fühle mich körperlich sehr gut und natürlich hätte mich auch die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gereizt. Und trotzdem bin ich nach vielen intensiven und langen Gesprächen mit meiner Familie und meinen Freunden zu dem Entschluss gekommen, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist, mein Kapitel in der Nationalelf zu beenden.“

Neuer beendet damit nicht nur eine Ära, sondern macht auch Platz für Marc-Andre ter Stegen. Der 32-Jährige ist seit Jahren der große Herausforderer von Neuer, bekam aber bislang nie den Vorzug. Lediglich beim Confed-Cup-Sieg 2017 stand ter Stegen zwischen den Pfosten.

WM 2026 mit ter Stegen?

Während Neuers langer Verletzung 2023 stieg ter Stegen zwischenzeitlich zum Stammkeeper auf, ersetzte den 38-Jährigen. Nicht wenige waren davon ausgegangen, dass der Torhüter des FC Barcelona auch bei der Europameisterschaft 2024 die Nummer eins, doch Bundestrainer Julian Nagelsmann entschied sich wieder für Neuer.

Bei der WM 2026 dürfte nun die Stunde von ter Stegen endlich geschlagen haben. Nach langen Jahren des Wartens ist ter Stegen nun endlich die Nummer eins. Er muss diesen Status nur bis zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko verteidigen.