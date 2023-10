Mexiko – Deutschland: Wegweisende Entscheidung gefallen – Nagelsmann verkündet sie selbst

Mit dem zweiten Länderspiel endet für das DFB-Team die USA-Reise. In der Nacht auf den Mittwoch (17. Oktober) um 2 Uhr gibt es die Partie Mexiko – Deutschland. Nach dem erfolgreichen Debüt will DFB-Coach Julian Nagelsmann die Länderspielreise mit einem Sieg beenden.

Vor dem Spiel Mexiko – Deutschland hat der Bundestrainer eine Hammer-Entscheidung getroffen. Auf der Pressekonferenz am Dienstag (17. Oktober) verkündete Nagelsmann sie selbst.

Mexiko – Deutschland: Wegweisende Entscheidung gefallen

Als Ex-Trainer Hansi Flick die Entscheidung traf, dachten viele vermutlich, dass Julian Nagelsmann diese korrigieren wird. Doch vor dem Spiel gegen Mexiko hat der Coach verraten, dass Ilkay Gündogan Deutschland nicht nur in der Partie aufs Feld führen wird.

Nagelsmann antwortete auf der Pressekonferenz auf die Frage eines Journalisten, ob der Barca-Star auch bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr im eigenen Land die Binde tragen wird: „Ilkay wird Kapitän bleiben. Es ist wichtig, dass wir eine Kontinuität haben, nicht ständig hin- und herswitchen. Wir wollen Kontinuität, da bin ich sehr zufrieden. Es gilt für alle Spieler – auch für Josh (Kimmich, Anm. d. Red.) – das Leistungsprinzip. Wenn Josh besser als die anderen ist, ist er gesetzt. Wenn Pascal besser ist, ist er gesetzt. Ich will die Leute auf dem Feld haben, die besser passen und die Chance auf Siege erhöhen.“

Das bedeutet auch, dass Gündogan bei einer Rückkehr von Manuel Neuer weiterhin die DFB-Binde tragen wird. Der Torhüter steht beim FC Bayern München nach fast zehnmonatiger Pause vor einem Comeback. Zum DFB-Kreis kann er frühestens im November zurückkehren, wenn die letzten EM-Tests in diesem Jahr gegen die Türkei (18. November) in Berlin und gegen Österreich (21. November) in Wien anstehen.

Gündogan bleibt Kapitän

In 60 seiner insgesamt 117 Länderspielen hat Manuel Neuer die Kapitänsbinde für Deutschland getragen. Nur Lothar Matthäus war mit 75 Partien häufiger Spielführer in der DFB-Geschichte. Für Gündogan wird es gegen Mexiko die achte Begegnung sein, die er als Kapitän der Nationalmannschaft anführen wird.

