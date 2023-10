Mexiko – Deutschland: Nagelsmann vor Duell mit Ansage an BVB-Coach Terzic – „Brauchen ihn beim DFB“

Mit der Partie Mexiko – Deutschland endet am Mittwoch (18. Oktober) die USA-Reise. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann will mit dem zweiten Sieg die Heimreise antreten. Vor dem Spiel kündigte der Neu-Coach bereits Änderungen in der Startelf an.

Auf der Pressekonferenz vor Mexiko – Deutschland richtete Nagelsmann aber auch deutliche Worte in Richtung BVB-Coach Edin Terzic. Es geht dabei um einen Profi von Borussia Dortmund.

Mexiko – Deutschland: Nagelsmann-Ansage an Terzic

Per Privatjet werden die vier BVB-Stars Mats Hummels, Julian Brandt, Niklas Süle und Niclas Füllkrug nach Mexiko – Deutschland wieder ihre Heimreise antreten. Alle vier Spieler werden aller Voraussicht nach auch im zweiten und letzten Länderspiel auf dem Platz stehen. In den vergangenen Wochen war es vor allem um einen Dortmunder unruhig geworden: Süle.

Der Verteidiger findet sich weder beim BVB noch im DFB-Team in der Startelf wieder. Stattdessen saß er zuletzt nur noch auf der Bank, kam je zur zweiten Halbzeit rein. Eine Situation, die ihm sicherlich nicht gefallen kann. Das weiß auch Nagelsmann, der deutliche Worte nach Dortmund schickte. Genauer gesagt an BVB-Coach Edin Terzic, von dem er mehr Spielzeit für Süle fordert.

Die brauche Süle in Dortmund, „weil wir ihn beim DFB auch brauchen“, erklärte der Bundestrainer. Gleichzeitig gab er noch einen interessanten Einblick aus dem Training: „Thomas (Müller, saß auf der Pressekonferenz neben ihm, Anm. d. Red) kann es sicher bestätigen, im Elf gegen Elf war er Wahnsinn. Er hat gespielt wie ein Zehner. Er hat Dinge gemacht, die er im Spiel vielleicht nicht machen würde. Ich habe das Gefühl, dass er hier sehr befreit auftreten kann.“

Nagelsmann fordert mehr Spielzeit für Süle

Nagelsmann betonte, dass Süle generell „alles mit“ bringe, was ein Verteidiger braucht. Ob diese Lobeshymne bedeutet, dass er bei Mexiko – Deutschland eventuell sogar von Anfang an mitwirken wird? Der Bundestrainer erklärte bereits, dass es einige Wechsel in der Startelf geben wird. Nagelsmann werde auch nur „in Nuancen“ rotieren, „fünf Veränderungen“ in der Startelf seien nicht zu erwarten.

Im Kader gibt es aktuell einige Akteure, die gegen die USA (3:1) nicht zum Einsatz kamen: Von den Feldspielern sind das Jonas Hofmann, Malick Thiaw, Raum sowie die beiden Neulinge Robert Andrich und Kevin Behrens.