Julian Nagelsmann: Nächste DFB-Überraschung? „Eine große Ehre“

Im Sommer geht es wieder um einen Titel! Mit starken Leistungen hat sich die Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann in das „Final Four“ der Nations League gespielt. Und das findet im Juni sogar in Deutschland statt.

Ein Jahr nach der Heim-EM also schon wieder die Chance auf ein kleines Sommermärchen. Schon jetzt dürfte Julian Nagelsmann akribisch am Aufgebot arbeiten. Bisher war er bei den DFB-Nominierungen immer für eine Überraschung gut. Ein Bundesliga-Star würde sich auf jeden Fall über einen Anruf freuen.

Julian Nagelsmann: Wen hat er auf dem Zettel?

Die bisherige Bundesliga-Saison hielt schon manch eine Überraschung parat. Mainz 05 und Gladbach ums internationale Geschäft, Dortmund und Stuttgart dagegen straucheln. Das schlug sich hier und da in den Nominierungen des Bundestrainers wieder. So durfte beispielsweise Nadiem Amiri sein Comeback in der Nationalmannschaft feiern. Auch die Nominierung von Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) war eine kleine Überraschung.

Man stellt sich fast schon die Frage: Wen zaubert Julian Nagelsmann als Nächstes aus dem Hut? Vielleicht einen Spieler des SC Freiburg? Die Breisgauer sind ebenfalls noch im Rennen um die internationalen Plätze. Würde ein Anruf des Bundestrainers kommen, Patrick Osterhage würde wohl direkt zusagen.

Lohn nach starker Saison?

Osterhage, ehemaliges BVB-Juwel, spielt seit dieser Saison in Freiburg. Auf Anhieb war er im zentralen Mittelfeld gesetzt, spielt fast immer. „Für die Nationalmannschaft nominiert zu werden, ist eine große Ehre“, sagt er im Gespräch mit dieser Redaktion. „Aber da muss man sich mit seinen Leistungen im Verein für empfehlen.“

Und auf der Leistung im Verein liege aktuell sein voller Fokus. „Alles andere, was dann hätte, wäre oder sein könnte, darüber kann man nur spekulieren. Deshalb ist das alles gar nicht in meinem Kopf“, antwortet er auf die Frage, ob er hoffe, nach der aktuellen Saison auch einen Anruf von Julian Nagelsmann zu bekommen.

Sein persönliches Urteil: „Ich denke, ich spiele eine gute erste Saison in Freiburg. Was mir vielleicht fehlt, um ins Blickfeld zu rutschen, sind Tore und Vorlagen. Aber das ist keine Sache, die ich beurteilen sollte. Das macht der Herr Nagelsmann schon ganz gut.“