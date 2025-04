DAZN: Bundesliga-Pläne enthüllt! Große Veränderung im Vergleich zu Sky

Ab der kommenden Saison soll es bei DAZN heiß hergehen. Nach monatelangen Querelen mit der DFL in Sachen Rechtevergabe einigten sich schließlich doch alle Seiten. Der Streamingdienst verliert zur neuen Spielzeit zwar die Freitagabendspiele, darf dafür ab Samstag aber die Konferenz zeigen.

Über viele Jahre war sie für Ex-Inhaber Sky und viele Fußballfans das Kronjuwel der Bundesliga-Rechte (hier mehr zur Rechtevergabe lesen). Doch in Augen vieler hat die Konferenz an Reiz verloren – weil die Top-Teams immer öfter zu Randzeiten im Einsatz sind. DAZN hat jetzt verraten, wie man der Konferenz neues Leben einhauchen will.

DAZN verkündet erste Pläne

Bis zur ersten Konferenz im Livestream ist es zwar noch hin, doch die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. Und so konnte das Unternehmen jetzt bereits erste Details enthüllen, wie die neue Bundesliga-Konferenz aussehen soll.

+++ Auch spannend: Bundesliga: Rückkehr-Hammer offiziell – Fans staunen nicht schlecht +++

Künftig werden Zuschauer mit einem einstündigen Vorlauf ab 14.30 Uhr mit allen Infos zu allen Spielen des Nachmittags versorgt. Wie bei DAZN gewohnt führt ein Hauptmoderator an der Seite eines Experten durch die Sendung.

Abkehr vom Sky-Konzept

Ein großer Unterschied zum aktuellen Sky-Konzept: Der Streamingriese wird ein „Top-Spiel“ des Nachmittags auswählen. Von dort werden Moderatoren und Experten live aus dem Stadion berichten und von dort auch zu Reportern in anderen Spielstätten geben. Bei Sky sind Moderatoren und Experten während der Konferenz im Studio in Unterföhring.

Die Moderation aus dem Stadion soll die Fans „so nah wie nie zuvor an die Samstagnachmittagsspiele heranbringen“, verspricht DAZN vollmundig. Die Kommentatoren werden allerdings in einem Studio in Ismaning sitzen.

Weitere Nachrichten für dich:

Zudem verspricht der Streaminganbieter, mehr Pep in die Bundesliga-Konferenz zu bringen. Dies soll durch zügigere und knackigere Schnitte zu anderen Standorten geschehen. Es soll also nicht zu lange bei einem Spiel verharrt werden, wenn dort nichts passiert. Ob die Maßnahmen bei den Zuschauern ankommen werden?