Sky & DAZN hören genau hin: TV-Sender mit Bundesliga-Kampfansage

Ab dem kommenden Sommer läutet die Bundesliga eine neue Rechte-Ära ein. Der Ausschreibung für die Periode von 25/26 bis 28/29 war ein beispielloser Rechtsstreit vorausgegangen. Dieser drehte sich um DAZN, Sky und das Handeln der DFL.

Doch auch ein anderer Sender machte bei der Ausschreibung von sich reden: RTL. Der Privatsender schnappte sich für die Bundesliga ein großes Highlight-Rechtepaket, begibt sich damit in Konkurrenz zu Sky und DAZN. Die Verantwortlichen machen jetzt eine Kampfansage.

Sky & DAZN: RTL greift an

Wer die Bundesliga live sehen will, der kommt auch in Zukunft nicht an den beiden Platzhirschen vorbei. Doch das war auch nicht RTLs Anspruch. Stattdessen hat sich der Kölner Sender auf das Rechtepaket gestürzt, das ihm zusichert, Highlights aus 617 Spielen von Bundesliga, 2. Liga, Relegation und Supercup sofort nach Abpfiff zu zeigen.

Eine große Chance, um Sky und DAZN ein paar Zuschauer nach den Spielen streitig zu machen? Angeboten werden die Highlights auf der eigenen Streaming-Plattform RTL+. „Unser Plan ist es, die Spiele in kurzer, mittlerer und langer Form zusammenzufassen und darüber hinaus die Highlights aller Spiele in einem einzigen Clip anzubieten“, berichtet Ivo Hrstic, Redaktionsleiter Sport bei RTL, jetzt gegenüber „DWDL“.

Große Pläne

Dadurch können die Nutzer ganz individuell entscheiden, was sie sehen möchten. Die Highlight-Berichterstattung der Zukunft? „Ich bin selbst mit der „Sportschau“ groß geworden und weiß um ihre Bedeutung“, ergänzt RTL-Sportchef Frank Robens dazu.

„Aber in den jüngeren Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, ist die Geduld, zwei Stunden zu warten, bis die Zusammenfassung eines bestimmten Spiels läuft, schlicht nicht mehr so ausgeprägt“, meint er. Daher sei es ein großer Gewinn, Highlights schon direkt nach Abpfiff zeigen zu dürfen.

Zudem behält sich RTL vor, das eigene Programm laufend anzupassen. Hrstic sagt, dass er sich sicher sei, „dass unser Angebot in einem oder zwei Jahren womöglich schon wieder völlig anders aussehen wird.“ Man werde datenbasierte Entscheidungen treffen und so gucken, was die Menschen sehen wollen. Da werden sicherlich auch Sky und DAZN immer wieder gucken, wie es bei der Konkurrenz so läuft.