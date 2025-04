DFB-Hammer um Rudi Völler! Jetzt darf es jeder wissen

Nach dem Weiterkommen in der Nations League gegen Italien ist es um die deutsche Nationalmannschaft recht ruhig geworden. Der Fokus von Fußballdeutschland liegt derzeit klar auf dem Endspurt in der Bundesliga. Doch nun rückt der DFB mit einer Hammer-Meldung wieder in den Vordergrund!

In den vergangenen Wochen hat sich bereits angedeutet, dass Rudi Völler doch länger DFB-Funktionär bleiben könnte als zunächst gedacht. Jetzt hat der Deutsche-Fußball-Bund auch offiziell verkündet, dass Völler auch über die WM 2026 hinaus die Nationalmannschaft betreuen wird.

DFB verlängert mit Sportdirektor Völler

Völler bleibt an Bord! Bereits Ende Januar hatte der Verband den Vertrag mit Bundestrainer Julian Nagelsmann bis zur EM 2028 verlängert. Jetzt folgt auch Völler, der weitermacht. Seit 2023 ist der Ex-Profi zurück beim DFB. Ursprünglich war eine Zusammenarbeit bis zum Ende der Heim-EM 2024 angedacht.

Doch gemeinsam mit Julian Nagelsmann und der DFB-Führung hat Völler Deutschland wieder zu alter Stärke zurückgeführt. Völler fühlt sich beim DFB enorm wohl und die Verbandsbosse sich mit der Arbeit des 64-Jährigen. Jetzt ist die Zusammenarbeit einmal mehr ausgedehnt worden, die gemeinsame Reise geht also weiter!

++ DFB: Nach Nagelsmann-Hammer – nächste Entscheidung offiziell ++

„Die Nationalmannschaft und ihr gesamtes Team beim DFB sind mir ans Herz gewachsen. Daran haben natürlich die begeisternde Heim-Europameisterschaft, aber vor allem auch die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann einen entscheidenden Anteil. Ich freue mich sehr darauf, den mit Julian und seinem Team eingeschlagenen Weg bis zur nächsten EM weiterzugehen – den Weg zurück zum sportlichen Erfolg und in die Herzen der Fans in Deutschland. Wir sind bereits ein großes Stück vorangekommen“, sagte der DFB-Funktionär selbst über seine Verlängerung.

Völler mit Titel-Ansage

„Rudi Völler war und ist ein ganz wichtiger Baustein, dass die Nationalmannschaft nach drei enttäuschenden Turnieren wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden hat. Er ist für den Bundestrainer und seine Mannschaft sowie den gesamten DFB von zentraler Bedeutung. Deswegen war es mir ein persönliches Anliegen, nach der Verlängerung mit Julian auch Rudi von der weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen“, erklärte DFB-Präsident Bernd Neuendorf über die Völler-Verlängerung.

Weitere News:

Völler selbst lieferte im Rahmen seiner Vertragsverlängerung gleich mal eine sportliche Ansage: „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir haben die höchsten Ansprüche und Ziele und glauben, dass wir sie mit dieser begeisternden Mannschaft auch erreichen können.“ Das große Ziel von Neuendorf, Völler, Nagelsmann und Co. ist und bleibt der WM-Titel 2026. Mit den Verlängerungen von Nagelsmann und Völler hat der DFB in jedem Fall eine stabile Basis und Klarheit geschaffen.