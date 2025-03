DFB: Nach Nagelsmann-Hammer – nächste Entscheidung offiziell

Erst vor einigen Wochen gab es mehr als nur gute Neuigkeiten vom Deutschen Fußball-Bund (DFB), als die Vertragsverlängerung von Julian Nagelsmann verkündet wurde. Der Bundestrainer bleibt der deutschen Nationalmannschaft noch mehrere Jahre erhalten.

Jetzt hat der DFB die nächste Mega-Verlängerung verkündet. Auch U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo verlängert seinen Kontrakt mit dem Verband. Pünktlich vor der Europameisterschaft hat der Coach also Gewissheit.

DFB: Nächste Vertragsverlängerung

Der DFB hat den Vertrag mit Antonio Di Salvo um zwei weitere Jahre bis zum 31. Juli 2027 verlängert, das hat der Verband am Freitag (14. März) offiziell verkündet. Damit wird der 45-Jährige die U21-Nationalmannschaft auch nach der diesjährigen Europameisterschaft in der Slowakei, die vom 11. bis zum 28. Juni ausgetragen wird, betreuen.

Auch interessant: DAZN, Sky & Co. schauen genau hin: Konkurrent plant mit Mega-Deal Großes

„Ich freue mich, dass Toni Di Salvo auch über die Europameisterschaft im Sommer hinaus für unsere U 21 verantwortlich bleibt. Toni gelingt es, gemeinsam mit seinem Trainerteam, aus der alle zwei Jahre wechselnden Mannschaft ein wunderbares Team zu formen und die einzelnen Spieler in ihrer Entwicklung stetig voranzubringen. Nicht zuletzt die A-Nationalmannschaft profitiert von gut ausgebildeten Spielern, die über die U 21 den Sprung nach oben schaffen. Toni steht jetzt mit der U 21-EM, die leider parallel zur stark ausgeweiteten Klub-WM stattfinden wird, eine besondere Herausforderung bevor – wir sind uns alle sicher, dass er sie erfolgreich meistern wird“, sagt Rudi Völler, Direktor der A-Nationalmannschaft.

Die deutschen Talente treffen bei der EM in der Vorrunde auf Slowenien, Tschechien und England. Die Di-Salvo-Mannschaft hatte die Qualifikation als ungeschlagener Gruppensieger souverän überstanden. Vor der Endrunde steht vom 17. bis 26. März die erste Länderspielpause des Jahres statt. Dort geht es in den Vorbereitungsspielen gegen EM-Gastgeber Slowakei (21. März, 18 Uhr) und gegen Spanien (25. März, 20.30 Uhr).

„Bedeutet für mich eine anspruchsvolle Aufgabe“

„Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben mit der U 21-Nationalmannschaft, die anstehenden Spiele in der März-Abstellungsperiode und natürlich die EM in der Slowakei im Juni. Die Perspektive, auch darüber hinaus eine neue Mannschaft zu formen und mich weiterhin in die Entwicklung der Nationalmannschaften im DFB einbringen zu können, bedeutet für mich eine anspruchsvolle Aufgabe, die ich sehr gerne annehme“, sagt Di Salvo.

Mehr Nachrichten für dich:

Und der U21-Coach abschließend: „Für das Vertrauen, diese Herausforderungen mit meinem Trainerteam und dem gesamten Staff der U 21 angehen zu können, möchte ich mich bedanken. Wir werden mit großer Motivation akribisch arbeiten, um den größtmöglichen Erfolg zu erreichen.“