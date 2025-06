Besondere Maßnahme um Nico Schlotterbeck – Borussia Dortmund lässt aufhorchen

Der Schock saß tief: Im April verletzte sich mit Nico Schlotterbeck der derzeit vielleicht beste Spieler von Borussia Dortmund schwer.

Seither fehlt Innenverteidiger Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund nach einem Meniskusriss im linken Knie. Die Verletzung bedeutete Saison-Aus, Operation und monatelange Reha. „Er ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft […] Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Borussia Dortmund setzt auf intensive Reha

Um Schlotterbeck optimal zu unterstützen, stellte Borussia Dortmund Athletiktrainer Dennis Morschel ab, der ihn individuell betreut. Zusätzlich reiste das Duo während der Klub-WM für ein Reha-Trainingslager nach Mallorca. Unter besten Bedingungen arbeitet Schlotterbeck dort intensiv an seinem Comeback.

Die Meniskusnaht, die eine längere Ausfallzeit verursacht, soll zukünftige Knieprobleme verhindern. „Es gab keine Komplikationen. Er ist voll im Plan“, betonte Kehl. Dennoch braucht die Verletzung Zeit zur Heilung. Auf Mallorca unternimmt Schlotterbeck nun die nächsten Schritte in seiner Genesung und bleibt voll auf Kurs.

Borussia Dortmund begleitet auch andere Spieler

Auch Emre Can und Salih Özcan machen nach ihren Verletzungen Fortschritte. Can kämpfte mit Adduktorenproblemen, die ihn durch die Saison begleiteten. Der Kapitän verzichtete auf die Klub-WM und absolviert sein Reha-Programm in Dortmund, um zur Bundesliga-Vorbereitung fit zu sein.

Özcan laboriert weiterhin an einer unklaren Knieverletzung, die er sich bei der türkischen Nationalmannschaft zuzog. Borussia Dortmund überwacht auch seinen Fortschritt genau. Die Rückkehr von Nico Schlotterbeck bleibt jedoch eine zentrale Priorität. Sein Comeback könnte den BVB in der neuen Saison erheblich stärken.

