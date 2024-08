FC Schalke 04: Nach Abschied – folgt mit Polter das schnelle Wiedersehen?

Sebastian Polter und der FC Schalke 04 gehen nach zwei Jahren wieder getrennte Wege. S04 hat den Vertrag mit dem Stürmer vorzeitig aufgelöst. Königsblau spart damit das Gehalt ein und der 33-Jährige kann ablösefrei wechseln.

Dass Polter lange ohne Verein bleibt, ist nur schwer vorzustellen. In der 2. Bundesliga gibt es für den Stürmer, der zuletzt sogar noch in der Bundesliga beim SV Darmstadt kickte, einen Markt. Der ehemalige Schalke-Star wird sogar sofort mit einem Klub in Verbindung gebracht.

FC Schalke 04: Polter vor Wechsel zu Konkurrent?

„Ich möchte mich herzlich beim Verein mit all seinen großartigen Fans für die zwei Jahre bedanken. Schalke ist und bleibt für mich einer der Top-3-Vereine in Deutschland. Auch wenn es sportlich für den Club und mich besser hätte laufen können, nehme ich viele großartige Erinnerungen mit und bin stolz, für Schalke gespielt haben zu dürfen“, sagte Polter bei seinem Abschied und kündigte an: „Ich wünsche dem Club und der Mannschaft für die Zukunft alles Gute und freue mich darauf, euch wiederzusehen.“

+++ Ex-Schalke-Profi weiter im freien Fall – seine Talfahrt nimmt kein Ende +++

Ein schnelles Wiedersehen mit seinen Ex-Kollegen könnte es durchaus geben. Spielte Polter in der Rückrunde der vergangenen Saison noch auf Leihbasis in der Bundesliga beim SV Darmstadt, dürfte es ihn nun zu einem Schalker Konkurrenten in der 2. Bundesliga ziehen.

Polter bringt extrem viel Erfahrung mit und kostetet keinen Cent. Hinzu kommt, dass er topfit ist. Er absolvierte die komplette Vorbereitung beim FC Schalke 04, durfte sogar am 1. Spieltag gegen Eintracht Braunschweig ein paar Minuten ran.

Das könnte dich auch interessieren:

Erster Klub zeigt Interesse

Als ersten heißen Kandidaten bringt „Sport1“ jetzt den 1. FC Kaiserslautern ins Spiel. Demnach hätten die „Roten Teufel“ großes Interesse daran, den Stürmer sofort unter Vertrag zu nehmen. Ragnar Ache wird weiterhin von Union Berlin umworben und könnte den Klub noch in diesem Sommer verlassen. Polter könnte ihn bei Lautern ersetzen.

In der 2. Bundesliga trifft Schalke am 14. Spieltag auf Kaiserslautern. Ende November könnte es dann schon zum Wiedersehen mit Polter kommen.